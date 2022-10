Kelly Olynyk, jugador de Utah Jazz, puso a la venta su mansión en $3.5 millones de dólares

Luego de que hace menos de un mes los directivos de los Detroit Pistons decidieron traspasar a Kelly Tyler Olynyk al Utah Jazz, el pívot canadiense tomó la decisión de poner a la venta la residencia que habitaba en Bloomfield Township, en el condado de Oakland, Michigan.

Ashley Crain y Jill Laskey, de The Agency Hall & Hunter, están comercializando la propiedad en el mercado inmobiliario a un precio de $3.5 millones de dólares.

Como parte de la información que se brinda sobre la residencia, destaca el hecho de que originalmente fue diseñada y construida en 1977 por el reconocido arquitecto Irving Tobocman, cuyas obras le dieron renombre a nivel mundial.

La casa principal en el feudo de Kelly Tyler cuenta con más de 5,000 pies cuadrados de espacio interior y una excelente vista panorámica de Island Lake.

Además, hace dos años se llevó a cabo una renovación en todo el inmueble para brindarle un toque de elegancia y modernidad, pues se le reemplazaron los pisos con piezas de porcelanato mate hechas a la medida. Además, también se le agregaron nuevos closets de estilo italiano.

Otra característica de la renovación fue que al inmueble se le instaló un sistema domótico, el cual permite controlar de manera automatizada a todos los aparatos electrónicos inteligentes incluso estando a kilómetros de distancia de la propiedad, esto mediante algún dispositivo móvil, algo que le favorecía a Kelly Tyler cuando salía de viaje para disputar los juegos de los Detroit Pistons.

El hecho de que el complejo habitacional tenga techos altos brinda la sensación de ser una propiedad más amplia, lo cual también le resultó muy agradable al jugador de baloncesto de 2,11 de estatura.

Cabe señalar que hace apenas dos meses Kelly Olynyk se casó con Jackie McNulty a quien siempre le agradó el hecho de que la suite principal de la casa se ubicara en el primer piso y con una chimenea, baño privado y un amplio armario del tamaño de una habitación.

En cuanto al segundo piso, se conforma por tres dormitorios, dos de ellos con un par de baños privados.

En virtud de que la propiedad tiene su propio muelle la pareja de recién casados disfrutaba salir a contemplar de la puesta de sol desde una sala exterior ubicada en el amplio jardín, la cual se encuentra cubierta. View this post on Instagram A post shared by Jackie Olynyk (McNulty) (@jmcnulty11)

Un aspecto a tomar en cuenta por los posibles compradores de la mansión es que se vende completamente amueblada y hasta con tablas de remo y kayaks.

