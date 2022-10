La mansión donde se inspira la cantante Ana Gabriel se ubica en un exclusivo residencial de Miami

María Guadalupe Araujo Yong, artísticamente conocida como Ana Gabriel, es una cantautora originaria de Guamúchil, Sinaloa, cuya época de mayor éxito se registró hacia finales de los 90s.

Dicha fama permitió que la interpreté lanzara al mercado 21 álbumes de estudio hasta el 2015. Tres de ellos alcanzaron ubicarse en la cima de la lista Billboard Latin Pop Albums y siete de sus sencillos figuraron en el número 1 de la lista Billboard Latin Songs.

De acuerdo con expertos en finanzas, todo este éxito le redituó a la mujer de 66 años asegurar una fortuna de $10,000,000 de dólares, lo cual en México le implicaba enfrentar enormes riesgos debido a la inseguridad.

Por ello, la ganadora de varios premios Billboard y Grammy Latinos, optó por irse a radicar a Miami Beach, Florida, donde adquirió una lujosa propiedad en uno de los sitios más exclusivos y con salida al mar, donde las propiedades de menor valor rebasan los $2.5 millones de dólares.

En el caso de la residencia de Ana Gabriel sólo se conocen algunos rincones que ella misma ha compartido con sus seguidores a través de videos y fotografías publicados en sus cuentas de redes sociales, pero es un hecho que vive rodeada de glamour o por lo menos así lo demuestra en algunos aspectos de su enorme sala, la cual acostumbra tener plagada de natural, pues eso le brinda la tranquilidad necesaria para todavía componer una que otra canción.

Sin embargo y por extraño que parezca, uno de sus rincones favoritos es la cocina, pues constantemente se dedica a darle rinda suelta a sus creaciones culinarias.

En dicha zona de casa destacan altos muebles de madera barnizados en tono natural y una amplia gama de accesorios dignos de un chef. View this post on Instagram A post shared by @anagabrieloficial

Con la relación al comedor, está diseñado para recibir hasta ocho invitados, lo cual refleja la dimensión total de un inmueble donde siempre están presentes las orquídeas.

Sin embargo, las consentidas del hogar parecen ser un par de perritas encargas de hacerle compañía a la cantante en sus ratos libres ya sea en lo que parece ser una confortable sala o bien en una agradable recámara donde predomina el orden. View this post on Instagram A post shared by @anagabrieloficial

A pesar de todo este ambiente que rodea en el templo de inspiración de Ana Gabriel decidió volver al escenario a través de tres conciertos que ofrecerá en México el próximo año. View this post on Instagram A post shared by @anagabrieloficial

También te puede interesar: