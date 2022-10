Shocker desmiente intento de suicidio durante su detención y denuncia que le tomaron fotos desnudo

El “1000% Guapo” de la lucha libre mexicana, Shocker, rompió el silencio días después de ser arrestado en Chiapas y, a través de un video publicado en su canal de YouTube, desmintió haber atentado contra su vida dentro de la celda en la que cumplió 12 horas de arresto por alteraciones en la vía pública.

“Mi intención no era suicidarme, que les quede bien claro, y menos con mi ropa interior, por favor, nunca he visto que se cuelgue uno con sus calzones. Yo me los tuve que quitar, pero porque me echaron gas“, relató, contradiciendo la versión de las autoridades, que aseguraron que el gladiador se quiso ahorcar utilizando su trusa.

El luchador recordó el amargo episodio en el que fue detenido por crear desorden en las calles, donde se le vio alterando el tránsito y golpeando el cofre de una camioneta que pasaba por allí. Mencionó que no la había pasado bien en la celda y denunció que le tomaron fotos, mismas que circularon en redes sociales y donde aparece desnudo, aunque dijo desconocer las razones por las que lo hicieron.

“Se alteró el orden público y estuve en ‘la familiar’ le llaman. No fue nada agradable estar allí, no es un bonito lugar y menos que te tomen fotos, eso está muy penado por la ley, señores, ya lo saben. No sé quién fue ni porque lo hizo, ni sus intenciones“, acotó.

Finalmente, Shocker aclaró que, desde el lunes, un día después de que fue liberado, se trasladó a su casa, donde se encuentra desde entonces junto a su madre, quien estaba preocupada por todos los rumores que se desataron durante su ausencia.

“Mi jefecita ya estaba en su casa, por favor haters no se manchen, asustaron a mi jefa, con todos esos dimes y diretes que si yo estaba vagando en Tuxtla Gutiérrez…”, concluyó.

Momentos antes de despedirse, el luchador advirtió que próximamente grabaría más videos y ofrecería otras entrevistas para ahondar sobre lo sucedido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

