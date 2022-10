Ángela Aguilar: Esta es la sexy lencería de Rihanna que luciría en Prime Video

Desde la cuenta oficial de Savage X Fenty, empresa de lencería de Rihanna se dio a conocer que el 9 de noviembre del 2023 se realizará la pasarela de la nueva temporada de la marca a través de Prime Video y aunque esa es una noticia muy importante para la carrera de la cantante, también ha llamado la atención la inclusión de otras celebridades, Ángela Aguilar es una de ellas.

El show de Savage X Fenty no solo será una exposición a la moda y a la colección de Rihanna, se ha convertido en toda una experiencia, los performances este 2022 estarán a cargo de Anitta, Burna Boy, Don Toveli, Maxwell y aunque muchos pensaban que la ?princesa del regional mexicano? llevaría cabo algún tipo de aparición musical, todo parece indicar que será de las estrellas que desfilará con las prendas de la nueva colección.

Además de Ángela Aguilar aparecen en la imagen los nombres de Avani Gregg, Bella Poarch, Cara Delevingne, Damson Idris, Irina Shaik, Joan Smalls, Kornbread, Lara Stone, Lilly Singh, Marsai, Martin, Precious Lee, Rickey Thompson, Sheryl Lee Ralph, Simu Liu, Taraji P. Henson, Taylour Paige, Winston Duke y Zach Miko, como parte de los invitados al desfile.

En la página oficial especifica que han revolucionado la industria de la lencería y ha redefinido lo sexy. Otra de las cosas que describen es que, aunque es una colección de marca se preocupan por los precios accesibles y una amplia variedad de estilos vanguardistas. Los modelos van de los básicos, cotidianos hasta piezas provocativas, Savage X Fenty tiene algo para cada estado de ánimo, cada vibra y cada cuerpo, dicen.

?Queremos que las personas se vean bien y se sientan bien”, explica Rihanna, quien se acerca a Savage X con la misma mentalidad con la que hace todos sus proyectos: hacer algo nuevo y fresco con lo que todos puedan identificarse y sentirse seguros. para sentirte sexy y divertirte haciéndolo”.

Con ofertas que van desde lo básico para el día a día hasta piezas más provocativas, Savage X Fenty es lencería para cada estado de ánimo?

Cabe recordar que la estrella latina no ha lanzado disco desde ?Anti? en 2016, pero ella será la persona que actúe en el show del medio tiempo del Super Bowl que se llevará a cabo el 12 de febrero del 2023 en el State Farm en Glendale, Arizona y los fanáticos de la originaria de Barbados están esperando con emoción su aparición. View this post on Instagram A post shared by SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

