Eiza González deja ver su body de licra al bajar un poco sus jeans

En sus recientes publicaciones de Instagram Eiza González ha dado rienda suelta a su faceta de modelo, y ahora subió la temperatura con una foto en la que aparece muy relajada en una terraza, modelando unos holgados jeans con la cintura doblada y un ajustado body de licra en color rosa.

La actriz mexicana de 32 años se ha dejado ver en elegantes outfits que han delineado al máximo su perfecta figura. Como imagen de la firma de joyería Bulgari también publicó una colección de fotos en blanco y negro, destacando una en la que usa un original body de una sola manga.

Eiza lleva uno de los roles estelares en la serie “Three-body problem”, cuyas grabaciones ya han concluido y que se estrenará próximamente en Netflix. Es un ambicioso proyecto del cual le han preguntado mucho, pero ella prefiere dar detalles hasta que esté disponible al público. View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

También te puede interesar:

-Eiza González se deja ver luciendo su figura en ceñidísimos jeans y botas altas

-Eiza González se luce en leggings deportivos frente al espejo