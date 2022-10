En leggings negros Vanessa Claudio mueve sus caderas al bailar bachata en el gimnasio

Para mantener su cuerpo de modelo Vanessa Claudio se ejercita diariamente, y ahora complació a sus fans con videos grabados por ella misma al acudir al gimnasio. Usando ajustados leggings negros ella posó de perfil, para después bailar muy animada a ritmo de bachata.

Hace algunos días la bella conductora puertorriqueña obtuvo más de 182,000 likes en Instagram gracias a unas fotografías en las que posa sin ropa en el baño, cubriendo su cuerpo con una toalla. Ella acompañó las imágenes con un mensaje reflexivo: “Hay días en la no me siento bien ! Tengo claro lo que soy, Lo que he logrado, Lo q sigo cosechando y también estoy clara de lo que merezco y no quiero! Pero hay días q independientemente de esto, te vienen mil preguntas, hay sentimientos q no entiendes porque aún los sientes y cosas q nunca tendrás repuesta!” View this post on Instagram A post shared by ??????? ??????? (@vanessaclaudio)

Desde que Vanessa comenzó a trabajar en el programa de televisión “Al extremo” sus seguidores en esa red social aumentaron, y ya cuenta con más de dos millones. En la emisión ella acapara las miradas por sus sexys atuendos, pero de vez en cuando le encanta bailar para liberar el estrés. View this post on Instagram A post shared by Al Extremo (@alextremotv) View this post on Instagram A post shared by Al Extremo (@alextremotv) View this post on Instagram A post shared by Al Extremo (@alextremotv)

También te puede interesar:

-Vanessa Claudio se graba en el vestidor, usando una tanga de hilo casi invisible

-En el baño, Vanessa Claudio se muestra usando sexy lencería de encaje