Horóscopo chino de hoy 26 de octubre: las predicciones para cada signo

Este miércoles 26 de octubre la rata de agua será la encargada de regir el día y su energía puede ocasionar discusiones con personas del sexo opuesto. También es importante que seas cuidadoso con lo que hagas y procures dedicarte a hacer cosas positivas, ya que hoy todo se puede multiplicar.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que tengas presente que, de conformidad con lo estipulado por la astrología china, el año no inicia a la par del calendario occidental, sino que lo hace el 4 de febrero. Por esta razón, las personas que nacieron entre esas dos fechas, están regidas por el animal del año anterior.

Rata (1936 ? 1948 ? 1960 ? 1972 ? 1984 ? 1996 ? 2008 ? 2020)

La regente del día se verá favorecida por la estrella de los aumentos. Esta energía implica que todo lo que hagan hoy se les regresará multiplicado, debido a esto, lo más recomendable es que se fijen muy bien en cada una de sus actividades y palabras, ya que el día puede ser un arma de doble filo. Aprovechen el día para iniciar un ahorro.

Buey (1937 ? 1949 ? 1961 ? 1973 ? 1985 ? 1997 ? 2009 ? 2021)

Es recomendable que quienes nacieron en los años del buey descansen un poco más este día. Su energía física y mental no está a tope y esto los hace sentirse ?pesados?. Así que la rata les sugiere que tengan su rutina normal y procuren regresar temprano a casa. No es un día para que se sobrecarguen con labores, pues no las podrán cumplir.

Tigre (1938 ? 1950 ? 1962 – 1974 – 1986 ? 1998 ? 2010 ? 2022)

Es recomendable que los regidos por el tigre estén pendientes de su salud. Algunas molestias, especialmente en sus sistemas renal y reproductor, les están dificultando la vida. Hasta este momento han preferido automedicarse y esto puede ser peor, ya es hora de consultar al doctor y seguir sus recomendaciones, pues de continuar ignorando la situación solo lograrán empeorar todo.

Conejo (1939 ? 1951 ? 1963 ? 1975 ? 1987 ? 1999 ? 2011)

Este día el amor tocará la puerta del conejo. Serán muchas las posibilidades de concretar una relación seria y estable. Pero la rata le da un importante consejo a sus amigos los conejos y es que si dentro de sus intenciones no está la de comprometerse con una sola persona, es mejor que eviten ilusionar a alguien, ya que la energía se puede regresar de manera muy negativa.

Dragón (1940 ? 1952 ? 1964 ? 1976 ? 1988 ? 2000 ? 2012)

Los dragones suelen tener muchos problemas de sociabilidad. No encajan con facilidad y es básicamente porque les gusta que las cosas se hagan a su manera, sin tener en cuenta la posición de las otras personas. Esta actitud hoy podría traerles muchos inconvenientes ya que podrían toparse con alguien más dominante. Quienes tienen hijos dragones del 2012, es recomendable que estén pendientes de su socialización en la escuela, ya que podrían estar vinculados en problemas de bullying.

Serpiente (1941 ? 1953 ? 1965 ? 1977 ? 1989 ? 2001 ? 2013)

Es un día para que quienes nacieron en los años de la serpiente se apersonen de sus problemas. La rata les recuerda que son serpientes, no avestruces, y que no pueden seguir aplazando la toma de decisiones. Decir ?no se? o ?después? no les va a resolver las situaciones que los están agobiando, sin contar que están afectando a las personas cercanas que ya están cansadas de su actitud.

Caballo (1942 ? 1954 ? 1966 ? 1978 ? 1990 ? 2002 ? 2014)

Con la rata en su contra, los caballos deberán ser muy cuidadosos durante el día. Lo más recomendable es que se dediquen a su rutina y, sobre todo, se mantengan alejados de las discusiones con personas del sexo opuesto. También es muy importante que conduzcan con precaución, ya que podrían sufrir algún pequeño percance.

Cabra (1943 ? 1955 ? 1967 ? 1979 ? 1991 ? 2003 ? 2015)

El trabajo en equipo será la mejor herramienta para quienes nacieron en los años de la cabra. Organicen todas sus actividades del día y busquen el apoyo que necesitan. Las cabras pueden ser grandes líderes siempre y cuando logren entender que el éxito no depende de una lucha de poderes sino del trabajo hombro a hombro. En su hogar procuren pasar un poco más de tiempo con su familia, hay conversaciones pendientes que no pueden esperar más.

Mono (1944 ? 1956 ? 1968 ? 1980 ? 1992 ? 2004 ? 2016)

La ansiedad está invadiendo a los regidos por el mono. Tener tantos pendientes y además estar cargando desde hace días con los problemas ajenos, los tienen agotados y al ?borde de un ataque de nervios?. Necesitan buscar ayuda profesional que les ayude a controlar su estrés y, ante todo, aprender a decir no, pues esta es la razón por la cual están tan agobiados. Su salud física y mental están corriendo riesgos con esta situación.

Gallo (1945 ? 1957 ? 1969 ? 1981 ? 1993 ? 2005 ? 2017)

Es un día para que los gallos escuchen su intuición. Ellos suelen ser muy racionales y siempre quieren tener una explicación lógica y una actitud totalmente cerebral. Pero hoy, la rata les aconseja que se deje llevar por las corazonadas, pues gracias a ellas se librarán de muchos inconvenientes, especialmente con sus compañeros de trabajo o socios.

Perro (1946 ? 1958 ? 1970 ? 1982 ? 1994 ? 2006 ? 2018)

El amor será de nuevo el punto débil que los perros. Las discusiones con su pareja estarán a la orden del día. La rata les sugiere que sean pacientes y actúen con mucha inteligencia. Por otra parte, los perros solteros podrían conocer a alguien con quien tendrán un tórrido romance que podría traerlas más dolores de cabeza que satisfacciones.

Cerdo (1947 ? 1959 ? 1971 ? 1983 ? 1995 ? 2007 ? 2019)

Daños, pérdidas y desperfectos estarán a la orden del día de los regidos por el chancho. Pero no tienen por qué alarmarse, no serán situaciones graves, siempre y cuando atiendan de inmediato el percance y busquen ayuda de expertos. El dinero que deban gastar hoy para implementar soluciones lo recuperarán muy pronto y hasta multiplicado.