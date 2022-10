Inflación en EE.UU.: adultos mayores optan a dejar de socializar y salir a cenar para ahorrar dinero

En medio de la inflación que ha afectado los bolsillos de todos los estadounidenses, existe un sector de la población cuyos efectos han sido mayores y han tenido que dejar de lado actividades de recreación para ahorrar un poco de dinero o para, simplemente, llegar a fin de mes.

Se trata de los adultos mayores a quienes el aumento de precios de un 8.2% en septiembre con respecto al año anterior les ha afectado hasta tocar fibras sensibles.

La mitad de las personas mayores que viven solas luchan por sobrevivir con menos de $27,000 dólares al año, o el mínimo indispensable para que un solo inquilino con buena salud cubra los gastos, según el Elder Index, una medida del costo de vida creada por el Instituto de Gerontología de la Universidad de Massachusetts en Boston.

El aumento constante de la inflación durante la pandemia ha ejercido más presión sobre los jubilados.

A medida que luchan por resistir las subidas de precios de los alimentos, la gasolina y los artículos personales, también han dejado de comprar pasatiempos o artículos de recreación como rompecabezas o salidas a cenar.

En el Centro de Amistad para Personas Mayores en Sarasota, Florida, un grupo de personas mayores dijo a CNN que muchos han tenido que recurrir a pedir ayuda financiera a sus hijos, pero la mayoría ha dejado de lado la socialización nocturna.

Ron Longhurst dijo a la cadena de noticias que redujo sus salidas, lo que ha sido difícil como soltero de 79 años.

?Día a día, me quedo más en casa?, dijo. ?Me lo pienso dos veces antes de la gran noche de fiesta? Me estoy tomando tal vez una semana o dos más entre cortes de cabello?.

Por su parte, en entrevistas realizadas por el diario The Washington Post con más de una docena de jubilados de entre 58 y 85 años, casi todos dijeron que los precios más altos los obligaban a escatimar en lo básico, pero principalmente redujeron gastos de entretenimiento y recreación como cambiar membresías de gimnasios por videos de ejercicios de Jane Fonda.

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo, esta presión ha afectado a los 56 millones de residentes mayores de 65 años, quienes tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que los adultos más jóvenes, con amplias disparidades por edad, raza y circunstancias, incluso si dependen únicamente del Seguro Social o tienen otras fuentes de ingresos.

Aumento en los cheques del Seguro Social, un alivio

El próximo año, los beneficiarios del Seguro Social recibirán un ajuste anual por costo de vida del 8.7%, el mayor aumento desde 1981, algo que ha dado alivio a muchos adultos mayores.

Sin embargo, diversos expertos han advertido que los ajustes en el costo de vida (COLA) protegen a los estadounidenses mayores contra los efectos de la inflación a mediano y largo plazo, pero hacen poco para protegerlos de los aumentos de precios a corto plazo.

También te puede interesar:

– Menos consumidores latinos en EE.UU. comprarán en esta temporada navideña: cuáles son sus razones

– Migrantes sienten los golpes de la inflación por partida doble: en su país de origen y en el que viven

– 10 mascotas más caras que pondrán a prueba tu economía