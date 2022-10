Kanye West tenía sangre en su boca mientras por otro lado abogado de Johnny Depp le renunciaba

La vida de Kanye West parece estar complicándose cada día más y es que luego de que emitiera comentarios antisemitas en público, la mayoría de las personas a su alrededor han expresado su descontento. La abogado que defendió y hasta dejó como ‘ganador’ al actor Johnny Depp, Camille Vázquez, es una de ellas. Pero a esto se le suma que el exponente de hip hop apareció con sangre en el labio superior de su boca.

Desde hace varios días muchas puertas se le han ido cerrando a Kanye, entre ellas su contrato con Kering, la empresa matriz de la casa de moda francesa Balenciaga: ?Balenciaga ya no tiene ninguna relación ni planes para futuros proyectos relacionados con este artista?. Vale recordar que, Kanye y la mencionada marca mantuvieron una estrecha relación y se habían asociado para la colección Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, la cual se vendió con total éxito. Justamente usando un protector de la marca días pasados se le vio la boca con sangre. Puede ser producto del mismo producto o de una falta de hidratación como afirmaron varios medios.

Además, Adidas, Gap y Footlocker rompieron relaciones con el rapero. Por si fuera poco ha sido censurado de Twitter e Instagram y salió del cartel de Coachella de este año.

Ahora, una nueva polémica se suma a esta oscura etapa del ex de Kim Kardashian, y es que la abogada Camille Vásquez no seguirá representándolo. Según lo expuesto por TMZ, la conexión entre Kanye y Camille comenzó muy rápido, y de la misma manera terminó, como consecuencia de los comentarios antisemitas del artista. View this post on Instagram A post shared by PerezHilton.com (@perezhilton)

Quien también tuvo la oportunidad de representar a Johnny Depp ante su juicio con Amber Heard, la abogada Camille, informó que tanto ella como la firma Brown Rudnick no seguirán trabajando junto al intérprete de ?Praise God?, luego de que él se negara a retractarse de sus controvertidos comentarios.

El bufete de abogados le pidió a Kanye West revocar sus palabras y este no cedió, en cambio prefirió abandonar el lugar y dejar de trabajar junto a ellos. View this post on Instagram A post shared by Ye (@kanyewest)

En conclusión, luego de que se anunciara su separación de la empresaria Kim Kardashian, Kanye está asumiendo fuertes quiebres comerciales, que se dan después de que se anularan varios contratos.

Además los gastos innecesarios que ha hecho, tras despedir a Shervin Pishevar, uno de sus asesores financieros más importantes. ?(Kanye) gasta su dinero como si fuera agua?, dijo uno de sus amigos a TMZ, lo que tiene latente una preocupación de que sus más de 2 billones se vayan a la basura.

