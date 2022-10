Menos consumidores latinos en EE.UU. comprarán en esta temporada navideña: cuáles son sus razones

Los altos precios que la inflación incesante deja y los temores de una recesión económica frenan los planes de compra de los latinos en Estados Unidos para la próxima temporada navideña.

Una investigación realizada por MyCode, la plataforma de medios digitales y multiculturales más grande de Estados Unidos, mostró que al menos el 11% de los consumidores que se asume como latinos en el país, decidieron cancelar sus planes de compra para la próxima temporada de Navidad.

El dato es revelador, pues en tan solo un año, este porcentaje se incrementó seis puntos porcentuales, desde el 5% de consumidores latinos que en 2021 dijeron que no harían compras en esta época de final de año.

A principios de esta semana, en su reporte de ingresos, Bank of America destacó que no notaba cambios significativos en el nivel de consumo de los estadounidenses, a pesar de la alta inflación y del encarecimiento del crédito; la aseveración fue confirmada días después por American Express.

Sin embargo, ambos reportes no ofrecían datos cualitativos sobre la demografía de estos consumidores en el país; por lo que la investigación de MyCode también mostraría que no todos los sectores de la población están cambiando sus hábitos de consumo de la misma forma.

Latinos, afectados por la crisis

El reporte de MyCode detalla las razones por las que los consumidores latinos, de entre 18 y 64 años, no gastarán en la próxima temporada de compras navideñas:

– 31% indicó que prefiere no gastar dinero

– 19% contestó que no verá a su familia

Ambos datos muestran que los consumidores latinos están siendo precavidos ante un inicio de 2023 que se ha pronosticado complicado y con la posibilidad de que las alzas que la Reserva Federal de su tasa clave, finalmente comience a tener un impacto en la destrucción del empleo.

En tercer lugar, los datos de la encuesta indican que el 28% de los consumidores latinos dijeron que ?no tienen suficiente dinero?, ?no están trabajando, no tengo dinero?, ?sin dinero? y tienen una ?vida sin dinero por discapacidad?.

Gasto de temporada será cauteloso

Sin embargo, hay un amplio grupo de consumidores latinos que sí tiene considerado hacer compras en la temporada navideña, aunque lo harán con mayor cautela en comparación con el año pasado.

Según la encuesta, las compras anticipadas serán menores, pues solo 11% de los consumidores, frente al 18% de 2021, tienen planeado hacer compras a principios de noviembre.

En tanto que el 25% de los compradores latinos lo hará en el día anterior de Thanksgiving, frente al 32% que lo hizo en 2021, según los datos de la encuesta de MyCode.

Este grupo de la población también parece que aprendió de las lecciones que dejaron los problemas de las cadenas de suministro a finales del año pasado y tiene considerado hacer compras en línea con servicios especiales.

El 23% de los consumidores latinos encuestado que sí comprará en la temporada navideña dijo que hará uso del envío urgente, frente al 9% de 2021

Pero no es la única forma en la que piensan comprar, el 39% de los consumidores dijo que planea usar el servicio de recogida en tienda, un dato que tuvo un incremento de diez puntos porcentuales en comparación con 2021.

Un gasto menor para Navidad

Aunque todavía un amplio porcentaje de los consumidores que se asumen como latinos hará compras en la temporada navideña, más hispanos aseguran que su presupuesto será menor.

Al menos el 29% de los encuestados por MyCode dijo que planea reducir su gasto en comparación con lo que gastó en 2021, este dato se incrementó desde el 23% del año pasado. En tanto, otro 29% dijo que tiene considerado gastar lo mismo.

Los consumidores latinos consideran que encontrarán las mejores ofertas y los artículos que buscan en las plataformas en línea y en las tiendas minoristas tradicionales.

Amazon lleva mano sobre en dónde planifican realizar sus compras, pues el 80% de los consumidores latinos indicó que es en esta plataforma de ventas en línea en donde hará sus compras.

Walmart también tiene una amplia preferencia entre los latinos, pues el 50% de los consumidores gastará en el gigante minorista para la temporada de navidad.

Meta sigue con un 38% de las preferencias, seguido por Best Buy con 28%, Macy’s con 17%, TJ Maxx con 9% y Sephora con un 6%, según los datos de la encuesta.

Finalmente, los deseos de los consumidores latinos también se redujeron en comparación con 2021.

50% desearía recibir ropa, frente al 57% del año pasado; 40% quisiera recibir una tarjeta de regalo, frente al 49% de 2021; y el 33% quisiera un producto de electrónica, frente al 43% del año pasado.

Además, el 28% dijo que quisiera recibir joyas, 24% algún producto con alcohol, 12% artículos para hacer deporte al aire libre, 11% accesorios de moda y 6% equipo de fitness.

