Sin calzón, Chiquis Rivera mostró la retaguardia e incendió el Instagram

La Abeja Reina quedó en modo Bichota después de ver y tocarle la retaguardia a Karol G en su concierto del Crypto.com Arena en Los Ángeles. Chiquis Rivera se quitó el calzón, el sostén y se dejó solo unas medias de malla y un vestido de espejos para mostrar en pleno la retaguardia en Instagram.

Por supuesto la hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, incendió la red social. Su colita se veía de curva a curva y solo era cubierta por la delicada y traslúcida tela de unas medias de malla. Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar pero es que además, la cantante de regional mexicano sacó la lengua y le voló la imaginación a muchos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

Con extensiones nuevas y una nueva figura, la intérprete de “El Honor” dejó claro que es una de las mujeres latinas más sexys del entretenimiento hispano. Sin miedo al qué dirán, Chiquis desnuda sus atributos y no solo causa estragos en Instagram sino que también empodera a muchas mujeres que hasta hace nada temían mostrarse con todo y sus libritas extras. View this post on Instagram A post shared by @chiquisdaily.pt4

Pero la ex de Lorenzo Méndez le ha dado un vuelco a estas exhibiciones que antes eran consideradas vulgares y que ahora muy por el contrario, muestran seguridad y una gran aceptación propia. Parte del mensaje que vienen mostrando las nuevas caras de la música latina como lo son Chiquis Rivera y Becky G, por mencionar algunas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera admira a Karol G

Hace un tiempo participaron en un programa en calidad de invitadas juntas. El click fue inmediato. La intérprete de ‘El Makinon’ y ‘Provenza’ pasaría a formar parte de la lista de amigas y colegas de Chiquis que se respetan y se apoyan.

A este gurpete hay que sumarle Becky G, quien es la más querida de todas, Anitta, Camila Cabello y muchas más que han venido demostrando que el poder femenino entre amigas es más mucho más enérgico en grupete. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis se fue como buena fanática al concierto de La Bichota en Los Ángeles y ahí posaron juntas, se abrazaron, se dijeron en redes sociales lo mucho que se admiraban pero sobre todo dejaron un buen sabor en sus fans. Mismos que están pidiendo a gritos una colaboración y quien quita, quizás en el 2023 este par de mujerones nos sorprenda. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sigue leyendo:

Sin sostén, Chiquis Rivera se contoneó en vestido dorado y después se fue a Disney

Desnuda, Chiquis Rivera dio los buenos días a sus fans de Instagram desde su cama

En cacheteros, Chiquis Rivera estalló en llanto en el Abeja Reina Tour de Hidalgo, México

Chiquis Rivera abre su bata y masajea su pecho y cuello con su nueva crema BE Flawless

Usando un ajustado enterizo brillante Chiquis Rivera promociona su shampoo

Chiquis Rivera dice que es lesbiana en un 15% y le llueven las críticas en Instagram