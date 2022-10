Dua Lipa deja ver su body con transparencias debajo de un colorido atuendo de motociclista

Foto: Antony Jones for Spotify / Getty Images

Dua Lipa es una experta en moda y sabe muy bien cómo marcar tendencia con sus atuendos. Ahora se encuentra en Japón, y acaparó las miradas al posar en lo alto de un edificio usando un ajustado traje de motociclista, dejando ver que abajo llevaba un body negro lleno de transparencias.

La cantante británica salió a las calles de Tokio para divertirse junto con sus amigos, y marcó el toque original a su outfit complementándolo con zapatos rojos de tacón alto. También probó suerte en las máquinas de muñecos de peluche, presumiendo su premio y hasta tomándose unas fotografías.

En imágenes tomadas en Naoshima la artista posó usando un traje negro que contaba con un original escote, disfrutando de la comida, la arquitectura y la vegetación. En menos de una semana Dua Lipa comenzará la última fase de su gira mundial Future nostalgia, con la que recorrerá Nueva Zelanda y Australia. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

