En tanga y en topless María León posa de espaldas en la cama

María León ha obtenido más de 240,000 likes por su más reciente publicación en Instagram. Se trata de una fotografía en la que aparece recostada en la cama, de espaldas y en topless, dejando ver su tanga de encaje y su tonificado cuerpo. El mensaje con el que acompañó la imagen fue: “Querido cuerpo: Ya sé que te tengo todo adolorido, pero quiero darte las gracias porque me permites volar; me sanas el alma, y me demuestras que puedes ir más allá de la mente”.

La cantante mexicana también lució espectacular con un total look rojo: posó con un vestido largo a juego con sus botas altas y después con un ajustado enterizo que delineó al máximo su figura.

María tiene en su cuenta de esa red social más de dos millones de seguidores, los cuales van en aumento debido a su participación en el programa de televisión “Mira quién baila: all stars”. Ella se ha ganado el cariño del público al demostrar sus habilidades como bailarina, pero a la vez causa sensación por sus sexys y coloridos outfits. View this post on Instagram A post shared by Mari?a Leo?n (@sargentoleon) View this post on Instagram A post shared by Mari?a Leo?n (@sargentoleon) View this post on Instagram A post shared by Mira Quie?n Baila (@miraquienbaila)

