En traje de baño blanco Chiquis Rivera se toma una sexy selfie mientras disfruta un coctel

A través de sus historias de Instagram Chiquis Rivera subió la temperatura, pues compartió una sexy selfie que la muestra muy relajada en un camastro, tomando un coctel y luciendo sus curvas en traje de baño blanco.

La cantante de 37 años se ha dedicado a promocionar en los últimos días su shampoo Purple Reina, y para ello acaparó las miradas al usar un minivestido metalizado y lleno de transparencias; Chiquis también publicó un video con el detrás de cámaras de los promocionales que hizo, en los que aparece junto a su amiga Vanessa Sánchez.

El 29 de octubre Chiquis Rivera tendrá un Meet & Greet con sus fans, y el 3 de noviembre estará en Ciudad de México para la entrega de los Premios de la Radio; ella se encuentra nominada en la categoría de Artista Femenina del Año. View this post on Instagram A post shared by WSS ? (@shopwss)

