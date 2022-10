Greeicy y Mike Bahía arrancan el “Amantes Tour 2023” por Estados Unidos con todo y bebé

Los colombianos más querido del género urbano, Greeicy y Mike Bahía vuelven a los escenarios de los Estados Unidos con su “Amantes Tour 2023” y todo indica que con ellos estará su bebé Kai, quien debe tener aproximadamente 7 meses de vida ya. Amén de a un gentío enamorado por la cuenta de Instagram de sus papás.

Loud And Live serán los encargados de “Amantes Tour”. Mike y Greeicy se estarán presentando en 8 ciudades de Estados Unidos. La colombiana vuelve a la música después de convertirse en madre por primera vez. Así mismo ha dejado saber que está muy emocionada de volver a tener su público de cerquita. View this post on Instagram A post shared by Greeicy (@greeicy)

Las ciudades en que se presentarán a los exponentes del género urbano en el 2023 son: Nueva York el 23 de febrero y continuarán por otras importantes ciudades como Orlando, Miami y Washington, D.C., antes de terminar en Los Ángeles, el 5 de marzo. View this post on Instagram A post shared by MIKE (@mikebahia)

“Amantes Tour” de Bahía y Greeicy ya ha cautivado a miles de fanáticos en toda Colombia, mostrando la química indiscutible entre los dos artistas, cuyo romance en la vida real se ha convertido en inspiración de su público en el mundo. Juntos, traerán sus mayores éxitos al escenario presentando una selección de éxitos como: “Att.: Amor,” “Amantes,” “Te Creí,” entre otras que los han llevado a ser número uno en Latinoamérica y en el ámbito latino de los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by Greeicy (@greeicy)

Mientras este equipo imparable se prepara para embarcarse en la gira, cada estrella también celebra sus éxitos individuales. Por su parte, Mike Bahía acaba de estrenar su contagioso nuevo sencillo “El Egoísmo” con Dekko y Keityn, dos estrellas emergentes de la escena urbana colombiana.

Por su parte, Greeicy sigue promocionando su último álbum de estudio “La Carta”, el cual le ha permitido demostrar un nuevo lado de su brillante talento y maestría, al tiempo que revela su verdadera esencia, tanto a nivel artístico como personal.

Antes de su llegada a Estados Unidos, “AMANTES TOUR” habrá recorrido grandes escenarios en Ecuador, Venezuela, Perú, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Honduras y Chile, cabe anotar que los shows de los días 3, 7 y 9 de diciembre en Perú ya están agotados.

Las entradas para AMANTES TOUR salieron a pre-venta el 26 de octubre a las 10 AM y a la venta general salen el 28 de octubre a partir de las 10 AM en la taquilla del teatro y a través de la página web del tour.

Fechas de gira de AMANTES USA

23 de febrero de 2023 – Colden Auditorium – Nueva York, NY

24 de febrero de 2023 – Hard Rock Live – Orlando, FL

25 de febrero de 2023 – James L. Knight Center – Miami, FL

26 de febrero de 2023 – Capital One Hall – Washington, D.C.

2 de marzo de 2023 – Majestic Theatre – Dallas, TX

3 de marzo de 2023 – Arena Theatre – Houston, TX

4 de marzo de 2023 – Copernicus Center – Chicago, IL

5 de marzo de 2023 – The Novo – Los Ángeles, CA

