Jennifer Lopez luce su retaguardia al posar en biker shorts de color rosa

Desde hace varios meses Jennifer Lopez dejó de publicar en sus redes sociales fotografías en las que presumía su escultural figura, pero ahora ha dado una sorpresa a sus fans, ya que posó para la más reciente campaña promocional del agua SportWater de Body Armor, usando unos biker shorts de color rosa con los que lució al máximo su retaguardia.

La cantante y actriz también se dejó ver en un salón de baile, modelando para promocionar otro producto de esa firma y usando unos joggers negros, demostrando de nuevo que el tiempo no pasa por ella.

Jennifer Lopez tiene un nuevo proyecto con el que regresa al género de comedia. Se trata de “Shotgun wedding”, una película en la que comparte créditos con Lenny Kravitz y Josh Duhamel, y que se estrenará en Amazon Prime Video el 27 de enero de 2023. En el filme ella interpreta a una mujer recién casada que junto con su esposo debe enfrentar a criminales que han secuestrado a los invitados de su boda. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

