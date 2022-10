Kourtney Kardashian y Travis Barker hacen ardiente sesión de fotos y lanzan “Lemme”

Desde que se hizo saber de la relación amorosa entre Kourtney Kardashian y Travis Barker, los ojos del mundo entero han estado puestos sobre ellos considerándolos una de las parejas más top del entretenimiento. Tan bien se llevan, que han incursionado en varios negocios juntos como una nueva línea de productos que incluyen un aceite íntimo.

Ahora, Kourtney y Travis dan una razón más para dedicarles nuestra atención, la pareja posó bastante sensual para hacer promoción a su nueva línea de productos íntimos: Lemme.

Con una sensual bata de seda, combinada con encajes, así vistió Kourtney, mientras que Travis prefirió tan solo lucir un pantalón negro de cuerina, y dejar su pecho al descubierto.

La pareja de recién casados dejó ver su complicidad a través de estas instantáneas en las que no solo aparecen sonriendo, sino también besándose y abrazándose.

Kourtney x Barker Wellness

Es una línea exclusiva de productos naturales en su totalidad, son veganos y libres de “crueldad animal”, que a su vez puede ser usado por hombres y mujeres.

La colección incluye un aceite corporal nutritivo, una manteca corporal rejuvenecedora y copos de baños de magnesio desintoxicantes, que te permitirán experimentar lo mejor de tu vida.

Las emociones se hacen sentir desde ya en las redes sociales, seguidores de la hermana de Kim Kardashian y el baterista de Blink 182 han hecho las preguntas pertinentes para poder adquirir los productos, mientras que otros han anunciado que ya hicieron su pedido.

‘No puedo esperar para probar’, ‘Acabo de pedir el paquete y déjame enamorarme’, ‘Acabo de pedir. Tengo el paquete esencial y me encantan los productos. No puedo esperar’, ‘Te amo Kourt, esperando a Lemme en Brasil’, ‘Ok, necesito hacer mi pedido!’, ‘Recién pedido!! Emocionado de probar’, son algunos de los comentarios que resaltan en la plataforma 2.0. View this post on Instagram A post shared by Barker Wellness Co (@barkerwellness)

Haciendo referencia a los productos, Kourt explicó: ‘Nuestro elixir de flores orgánicas está formulado con 8 ingredientes botánicos de uso tradicional’. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Raíz de jengibre orgánico: crea energía cálida y apoya la circulación.

Hoja de damiana: anima y aumenta la pasión.

Flor de tilo: alivia la tensión nerviosa y apoya el estado de ánimo.

Flor de madreselva: provoca sentimientos de emoción y felicidad.

Flor de espino: desintoxica y purifica.

Rosa de damasco y rosa de Provenza: simboliza el amor y el romance.

Hoja y flor de brezo: apoya el amor y la admiración.

Y, para finalizar reveló que la botella tiene un valor de $25 y está disponible en lemmelive.com, por tiempo limitado.

Todos estos productos tienen un fin íntimo de la manera más orgánica posible. Sintiéndote bien y teniendo buena circulación, lo ideal para los momentos de placer, tal como reseñó la revista Rolling Stones sobre Lemme.

