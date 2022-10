Mia Khalifa presume cadenas en medio de su busto y estalla el Instagram

Aunque hace un tiempo decidió ponerle fin a su carrera como actriz porno, Mia Khalifa sigue llamando la atención de sus seguidores con contenido explícito. En sus más recientes publicaciones Instagram, la modelo e influencer de origen Libanés le robó los suspiros a más de un millón de internautas. Estadística que medimos a través de los likes que recibió al presumir sus acostumbradas cadenas en sus atributos desnudos.

And they said I would never use this coat living in Miami 🌺🎈 pic.twitter.com/2YFKvmM2dB — Mia K. (@miakhalifa) October 24, 2022

Hace poco, Khalifa repitió la misma hazaña pero esa vez atravesó su cadena por medio de su tanga incendiando la sección de comentarios de la red social. Muchos se desbocaron ante sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Mia K. Brasil (@fcmiakbr)

Mia Khalifa suele viajar por el mundo y en esta oportunidad posó desde Marruecos,dentro de una piscina con un enterizo color blanco y con una decoración de flores del mismo color a su alrededor. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

Este carrete de instantáneas se ha hecho viral y su receptividad es visible no sólo por la cantidad de ‘Me gusta’, sino también por los comentarios halagadores que se hicieron públicos y que dejaron claro que hizo estallar el Instagram: ‘Esos ojos son feroces’, ‘Eres perfecta’, ‘Impresionante, OMG’, ‘Eres tan bonita’. Además, estos comentarios están acompañados por cientos de emojis de corazones y caritas enamoradas. View this post on Instagram A post shared by Sensetive Hub 🌻 (@sensetive99)

Aunque Mia suele dar bastante de qué hablar simplemente por ser ella, hace poco ocupó titulares por hacerse saber que terminó su relación amorosa con el exponente de género urbano, Jhay Cortés, hasta ahora no se han revelado los detalles.

Pero, otras noticias felices también llevan su nombre y es que hace poco vivió un reencuentro con una de sus artistas favoritas, la colombiana Karol G. Al finalizar un exitoso show de $Trip Love Tour, la intérprete de ‘Tusa’, le cumplió el sueño a la modelo. 📸 Karol G junto a Mia Khalifa en el backstage del show de Miami. pic.twitter.com/sIrvGPXXI2— Karol G Site (@KarolGSite) September 29, 2022

Desde el 2014 Sarah Joe Chamoun, conocida artísticamente como Mia Khalifa, goza de fama por protagonizar videos para adulto. En pocos meses se convirtió en una de las estrellas XXX más vistas. No obstante, al año siguiente decidió retirarse y expresó que su salida se debía principalmente a una desilusión con la industria. “Supongo que fue mi fase rebelde. No fue realmente para mí. Maduré un poco y traté de distanciarme de eso”, dijo. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa) View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

Mia Khalifa y OnlyFans

Mia Khalifa reveló que ‘estafa’ a sus seguidores cuando ellos quieren romper las reglas de la plataforma. Durante una entrevista que brindó al comediante Ziwe explicó que ella no publica contenido explícito en su cuenta, solo fotos y videos sugerentes, algo que siempre destaca a sus fanáticos. Por ello, cuando alguien le insiste, ella les da una lección.

“Si alguien me contacta de mala manera o si me dice -mándame contenido triple x- sacó un cuaderno escribo tres -x- le mando la fotografía y cobro 15 dólares para que puedan desbloquearla. Me divierto mucho con las personas que no respetan mis límites porque los estafo”, contó Mia entre risas.

