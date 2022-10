Raúl de Molina presume su vista de lujo al Central Park de Nueva York en Instagram

El presentador cubano, Raúl de Molina agrega a su lista de experiencias increíbles un nuevo viaje a Nueva York, en el que por lo visto la está pasando ¡de lujo!. “El Gordo” del programa de Univision El Gordo y La Flaca y compañero de Lili Estefan posteó en su cuenta de Instagram su espectacular despertar con la vista hacia el famoso Central Park.

Raúl de Molina presumió el paraíso que tenía en frente. El Central Park es uno de los lugares más bellos del mundo en esta estación de Otoño, precisamente por los colores naranjas y amarillos típicos de la época.

Por supuesto, los comentarios encantadores no se hicieron esperar: “Nos encanta tu contenido, es muy positivo y refrescante”, “Qué maravilla de lugar!”, “Linda vista”, “Es una belleza”, “New York es mágico”.

Además, en su estadía por La Gran Manzana, Raúl De Molina estuvo de visita en el MoMA, el Museum of Modern Art, situado en el Midtown de Manhattan y en su perfil de Instagram posteó una fotografía bastante original que también llamó la atención de sus seguidores.

“Hola Raulito que lindo y esa pose de Modelo luces Espectacular”, “Me encanta la foto”, “Ayyyy tu. ¿Y esta pose? De revista”, “Regio siempre”, comentaron. Algunos desearon una feliz semana a Raúl, mientras que otros le preguntaron cuál será su próximo destino.

Vale resaltar que, además de dedicarse a la animación, el compañero de “La Flaca”, también recorre el mundo y ya ha tenido la oportunidad de estar en más de 90 países. Es un amante del “buen vivir”, que incluye los grandes placeres de la vida: comer y viajar.

A través de sus redes sociales muestra las maravillas del planeta por lo que ha captado un público seguidor de sus destinos.

Recientemente Raúl viajó a África, ahí fue testigo de fuertes imágenes: una manada de leones devorando a su presa. “Hemos estado viniendo en safari por casi 25 años y lo que vi hoy fue algo increíble en @andbeyondtengile dentro del #SabiSand Seguimos por casi dos horas esta manada de leones que terminaron devorándose un kudú. Nunca había visto esta cantidad de leones juntos peleándose uno al otro por la comida”, contó.

Esta no sería la primera vez del presentador haciendo Safari, la última vez que había estado de visita junto a su esposa Mily, fue en mayo de 2021, en esa fecha tuvieron la oportunidad de visitar Botswana, Namibia y Sudáfrica. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

