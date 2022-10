Anuel AA muestra su nuevo “tanque” pero llama la atención en Instagram es por su peso

La lista de bienes y lujos del rapero Anuel AA sigue creciendo. A través de Instagram posteó un video para anunciar que cambió su Bugatti por un ‘tanque’. Pero los fans que nada le perdonan, ni le dejan pasar por alto se desbocaron en comentarios pero por su peso y extrema delgadez.

Según lo expuesto por el mismo ex de Karol G, Anuel AA, él sería el primero del género urbano en sacar un tanque civil a la carretera y por supuesto ha hecho alarde de su nueva adquisición.

No obstante su tanque Terradyne Gurkha 2022 no logró captar la atención de los internautas, pues su aspecto físico causó más alarma y preocupación: ‘Que aproveche y se compre unas vitaminas’, ‘Las drogas son dañinas’, ‘A este se lo está llevando la piedra’, ‘’Ta muy flaco’, ‘Otro video más y desaparece’, ‘Enfócate en tu salud, estás deteriorado’, ‘Salía más barato un tanque de proteínas’.

Otros comentarios se hicieron en tono de burla por las tantas veces que repitió la palabra ‘oite’: ‘oite, oite, la droga lo tiene como llevado’, ‘¿Qué idioma es este? Que alguien me explique’, ‘No fueron suficientes los ‘oite’, ‘Pareces calavera andante oite’, entre los comentarios más fuertes que recibió Anuel por su peso.

Los autos más caros de Anuel AA

El esposo de Yailin La Más Viral no escatima a la hora de invertir en carros llegando al punto de tener uno similar al de la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo: un Bugatti Veyron Grand Sport.

Aunque ahora parece preferir su nueva ‘guagua’. Antes el intérprete de ‘El Nene’ invirtió más de 2.5 millones de dólares en este Bugatti. Auto que muy pocas personas tienen en el mundo. A ese lo consideraba uno de sus favoritos y, a diferencia de los otros, este mantenía su color original: blanco. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel) View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel) View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

En su garaje, Anuel AA también guarda un Lamborghini Aventador SVJ. Este podría ser el auto más excéntrico que tiene. El mismo lo adquirió por un valor cercano a los $500 mil dólares. Aunque era de color rojo, el rapero decidió tapar la pintura original y estampar las figuras de Goky y Veguetta del anime Dragon Ball. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel) View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Otro auto es su Lamborghini Urus, que también tiene un diseño especial con figuras de Dragon Ball. Este está valuado en unos $250 mil dólares. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel) View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

En sus redes Anuel no solo ha mostrado los autos antes mencionados, también suele pasear en su Hummer H2, que está valorada en $85 mil dólares aproximadamente. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

