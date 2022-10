Hermana de Chiquis, Jenicka Lopez, muestra los muslos en su nueva colaboración con Shein

Jenicka López no para de dar de qué hablar. La hermanita de Chiquis Rivera sigue trabajando muy duro no solo en empoderar a las mujeres de talla grande sino en abarcar más campo en el mundo textil. Recientemente hizo una candente sesión de fotos donde mostró los muslos hasta arriba mientras posaba con su línea de ropa para Shein.

Esta es una de las cadenas de tienda online más grande a nivel mundial. Son muchas las famosas que han colaborado con Shein como Cardi B, Belinda, Hennessy Carolina y ahora una de las hijas de Jenni Rivera, Jenicka Lopez. Con minifaldas cortas y vestidos muy ceñidos al cuerpo, la hermana de Chiquis Rivera dio muestra que la mujer curvy está de moda. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

Tanto Jenicka como la Abeja Reina han dado un claro ejemplo que la seguridad es el atractivo más preciado que puede tener una mujer. Sin miedo al qué dirán, la también empresaria hizo una serie de fotos donde deja a la vista a sus atributos haciendo que muchos se desboquen en halagos. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

La cuarta hija de La Diva de La Banda tiene rato y basta experiencia con la ropa. Hace un tiempo lanzó una marca de prendas deportivas en tallas grandes Overcomfort y la respuesta fue exitosa. Adicional a esto es una amante del maquillaje y los productos de belleza como Chiquis. Misma que dijo sentirse sumamente orgullosa de Jenicka por este logro. View this post on Instagram A post shared by Over Comfort by Jenicka (@overcomfort)

Hace poco, la modelo dejó a todos en un tacón al asistir al concierto de Karol G vistiendo de látex de arriba a abajo. Misma hazaña que repitió en la presentación de La Bichota pero en Miami y vistiendo un traje casi traslúcido y muy corto y un top de triangulitos. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez) View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

No hay duda que todas las Rivera han dado un claro ejemplo de que no hay que ser una mujer 90 60 90 para mostrar sus atributos, ni para sentirse sexy, divina y sobre todo segura de sí. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

