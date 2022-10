Jorge Lozano asegura que el slang es la clave para conseguir pareja en la app latina “Chispa”

El mundo del romance está cambiando y lo está haciendo muy rápido gracias a las aplicaciones de citas, pues eso representa el “ahora”. Así lo aseguró Jorge Lozano, experto en relaciones y representante de la app “Chispa” que pertenece a Tinder, en una entrevista La Opinión. El mismo explicó que si una persona está buscando el amor, las apps de citas como son la herramienta del momento pero debes conocer muy bien el “slang”.

“Chispa” es la aplicación de citas más grande creada para el mercado latino de EE. UU. En la actualidad esta app tiene más de 6 millones de descargas y su objetivo es ayudar a los latinos a crear nuevas conexiones con solteros de entornos, culturas, costumbres y tradiciones similares, como explica Jorge Lozano en sus tips. View this post on Instagram A post shared by Chispa (@chispaapp)

Para los creadores de “Chispa” todos debemos familiarizarnos con la posibilidad de acceder al romance a través de estas plataformas y así comenzar a dominar el argot y slang propio de las relaciones surgidas en dichas aplicaciones. View this post on Instagram A post shared by Chispa (@chispaapp)

Hoy día toda esta movida ha acuñado nuevos términos para describir situaciones que se hacen cotidianas. Palabras como Ghosting, que se refiere a cuando dejan de contestarte los mensajes y llamadas. Love- Bomb, implica que alguien muestra un exceso interés. Catfishing, que significa cuando chateas con una persona y en el encuentro la misma resulta ser muy distinta a lo que se mostró en sus fotos: y Caking, que alude a una persona muy dulce, “melosa” o exageradamente cariñosa. View this post on Instagram A post shared by Chispa (@chispaapp)

Jorge Lozano aconseja a los usuarios de “Chispa” empezar en el mundo del dating sin expectativas y sabiendo que podrás conocer nuevos amigos, entablar relaciones o seguramente conseguir pareja. View this post on Instagram A post shared by Chispa (@chispaapp)

“No esperes encontrar al amor de tu vida el primer día. Estas cosas llevan tiempo. Asegúrate que tu foto y perfil generen conversación y no te desanimes. Tampoco tengas miedo a probar variedad. Todas las interacciones te llevan por distintos caminos”, aseguró el experto.

“Chispa tiene identidad. Es una aplicación que hace fácil interactuar. Los latinos tenemos el sentido del romance más desarrollado“, agrega Lozano. Por esta razón el mismo recomienda no perderse la oportunidad de conocer gente que va en la misma sintonía y con gentilicios comunes. View this post on Instagram A post shared by Chispa (@chispaapp)

