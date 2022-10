Ninel Conde expone sus curvas y bronceado perfecto con reveladores bikinis

Ninel Conde forma parte de la lista de famosas que constantemente presumen cuerpazo dentro de las redes sociales por lo que una vez más compartió una serie de reveladoras fotografías en las que posó con diminutos bikinis desde Miami, Florida, en donde actualmente reside.

Aunque su vida ha estado llena de escándalos debido a sus relaciones sentimentales fallidas y en años recientes por la batalla legal que sostiene con Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emmanuel, “El Bombón Asesino” también ha demostrado ser una de las celebridades mejor cuidadas en lo que al físico se refiere y para muestra las acaloradas publicaciones que comparte con casi 5 millones y medio de seguidores de Instagram, ante quienes posa con diminutas prendas que dejan muy poco a la imaginación.

En la serie de postales que compartió recientemente, la cantante originaria del Estado de México apareció modelando algunos bikinis que sacó de su colección, prendas que nuevamente causaron furor por exponer su bronceado perfecto y la torneada figura que posee a sus 46 años.

“Mis bombones, mi closet está lleno de trajes de baño para estrenar ¿Cuál es tu favorito?“, escribió la famosa como descripción a la publicación.

Y es que, además de posar con un bikini neón, la también cantante dejó al descubierto su abdomen plano con otro conjunto de baño color rojo, mientras que, en una tercera imagen, prendió fuego con ayuda de un traje de baño de dos piezas en color piel que reveló más que su abdomen de acero y piernas tonificadas.

Tal como sucede en otras publicaciones, generó el reconocimiento de miles de admiradores que halagaron su belleza y confirmaron que todos los trajes de baños que usa son lindos y los sabe lucir a la perfección.

Pero eso no fue todo, ya que en una publicación más posó con el mismo bikini color arena que reveló al máximo sus curvas de infarto.

Asimismo, Ninel Conde ha demostrado que es capaz de causar revuelo utilizando otro tipo de prendas, en especial desde que debutó en OnlyFans, en donde enamora a sus verdaderos fanáticos con diminutas prendas que, sin mostrar de más, exponen su deslumbrante belleza ante la cámara. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

