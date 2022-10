África Zavala enamora posando entre las olas del mar con bikini rojo que resalta la belleza de sus curvas

África Zavala confesó su amor por el mar, pero no solo eso, sino que también enamoró a miles de fanáticos posando en medio de la playa con un sexy bikini que resaltó sus curvas, confirmando que no solo es una de las actrices más queridas y respetadas en la actualidad, sino que su talento va a acompañado por su deslumbrante belleza.

La sensual actriz se encuentra disfrutando su regreso a las pantallas de televisión con la segunda parte de la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corona de Lágrimas 2‘ que protagoniza Victoria Ruffo, por lo que tras el éxito que ha logrado en México no ha dudado en presumir su belleza a través de las redes sociales.

Y fue exactamente en su perfil oficial de Instagram donde compartió una serie de fotografías con las que, además de presumir su amor por el mar, expuso su figura de infarto posando con un diminuto bikini color rojo, prendas que la hicieron lucir radiante mientras admira el paisaje y se broncea.

“¡¡Amo el mar!!“, fue la breve frase con la que describió el par de postales en que se convirtió en una de las publicaciones que más piropos recibió.

Además de exhibir sus curvas y piel canela, la estrella de telenovelas como ‘La malquerida’, ‘Abismo de pasión’ y ‘Vencer el pasado’ se coronó como una de las celebridades más bellas ya que junto a los más de 73 mil corazones rojos también le hicieron llegar una lluvia de elogios.

“Amo tus fotos en el mar”, “Siempre tan linda”, “Eres como una sirena”, “Guapísima”, “Amo esa combinación, tú y el mar”, “Hermosa”, “Te ves súper guapa”, “Muy buena actriz y muy hermosa”, “Auténtica perfección”, fueron solo algunos piropos que recibió la actriz de 37 años.

Y aunque anteriormente África Zavala ya había confirmado lo bella que luce en bikini, también ha logrado causar revuelo con otro tipo de sensuales prendas que expusieron al máximo su silueta, pues semanas atrás decidió compartir otra seductora postal en la que apareció modelando un conjunto de prendas traslúcidas en color negro.

Mientras que, en una instantánea más, la actriz que también participará en la temporada 8 de ‘El Señor de los Cielos’ desbordó su belleza con una prenda abierta por la parte del frente para dejar expuesto su escote de infarto y abdomen de acero. View this post on Instagram A post shared by afri_zavala (@afri_zavala)

También te puede interesar:

–África Zavala luce su espectacular silueta en la playa con un diminuto bikini verde

–África Zavala enloquece las redes posando con minibikini durante su viaje familiar a la playa

–Enfundada en un ajustado vestido, África Zavala da la espalda a la cámara y deja al descubierto su retaguardia