A sus 64 años Madonna sube la temperatura al mostrarse en topless

Vaya sorpresa la que Madonna ha dado a sus seguidores en Instagram, pues compartió unas fotos en las que aparece en topless y muy sexy, cubriendo sólo lo indispensable y demostrando que a sus 64 años no pierde su lado atrevido. Todo fue a manera de una celebración personal por el 30 aniversario de su álbum Sex, que es considerado uno de los mejores de su carrera musical.

En su cuenta de TikTok la cantante publicó un clip en el que presume el disfraz que eligió para Halloween: una variante del personaje de Sally en la cinta “The nightmare before Christmas” que Madonna complementó con un vestido strapless de color negro. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

Hace algunas semanas Madonna causó sensación al presumir su nuevo look con el cabello rosa, y acompañó un video que la muestra en su gimnasio privado con un mensaje en el que informa que busca un entrenador: “¡Necesito un nuevo entrenador! Necesita ser extremadamente experimentado y con conocimiento en Entrenamiento Fitness y Cardio Dance al más alto nivel!! Se requiere certificación, así como conocimientos de Nutrición y Música House!” View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

