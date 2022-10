Chiquis Rivera se deja ver sentada en la arena, usando un ajustado bikini naranja

A Chiquis Rivera la encanta posar en la playa, y ahora publicó en Instagram un video grabado por ella misma en el que aparece sentada en la arena, luciendo su curvilínea figura en un ajustado bikini de color naranja que combinó a la perfección con sus gafas oscuras.

El sábado la cantante viajó a Oakland para convivir con sus fans, y en un clip mostró su llegada al aeropuerto, el recibimiento que tuvo y la firma de autógrafos; el mensaje que escribió junto a su post fue: Oakland Ca!! Muchas Gracias 😍🤗🙌🏼 Y a mis #BossBees que asistieron… LOS AMO!!!” 🐝🤞🏽

Chiquis continúa con la promoción de su shampoo Purple Reina; en las próximas semanas dará a conocer su primera canción de corte navideño y el 3 de noviembre estará presente en la entrega de los Premios de la Radio. Este año ella se encuentra nominada en la categoría de Artista Femenina del Año. View this post on Instagram A post shared by Premios De La Radio (@premiodelaradio)

