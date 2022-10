“La chica del clima”, Yanet García, acomoda su minibikini de hilos mientras da la espalda a la cámara

Yanet García está dispuesta a seguir causando revuelo en redes sociales, por lo que compartió una candente fotografía en la que expuso su torneada retaguardia mientras acomoda las tiras de su diminuto bikini.

A sus 31 años “la chica del clima mexicana” es toda una experta a la hora de llamar la atención dentro de las redes sociales, en donde disfruta compartir aspectos de su vida diaria ahora que se encuentra en Nueva York cumpliendo sus sueños, además de revelar algunos detalles de los proyectos en los que participa; es así como en una de las recientes publicaciones presumió la belleza que la ha llevado a convertirse en una de las modelos más exitosas dentro de la plataforma OnlyFans.

Y es que la belleza de la regiomontana no solo está a la vista de los fanáticos que pagan por el contenido exclusivo, pues también comparte breves adelantos a través de su perfil oficial de Instagram. Ejemplo de ello fue la sensual fotografía con la que prendió fuego este fin de semana.

Posando ligeramente de espaldas a la cámara y mientras acomoda su diminuto bikini de hilos color blanco, fue como la exuberante presentadora expuso su torneada retaguardia para complacer a sus seguidores más exigentes.

En esta ocasión, la también actriz acompañó la sexy postal con una motivadora frase dedicada a las mujeres con la que las impulsó para lograr sus objetivos, tal como ella: “Conoce tu por qué, luego vuela chica, vuela”.

Mientras que, en un video también expuso la ejercitada silueta que ha obtenido tras varios años de entrenamiento y una alimentación saludable. Pero como pocas veces mostró seductores ángulos mientras nada y sale de la piscina vistiendo un minibikini que enamoró a miles de fanáticos que la admiran a través de esta red social. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Y aunque Instagram se ha convertido en una de las redes sociales favoritas para compartir sus atrevidas fotografías en las que posa con muy poca ropa, Yanet García también recurre a su cuenta de Twitter para lucirse.

Así fue como semanas atrás compartió una candente fotografía en la que posó con un body de red color rojo, prenda que dejó a la vista algo más que sus estilizadas piernas.

