Usando microbikini Becky G se disfrazó como Salma Hayek en la película “From dusk till dawn”

Becky G ha vuelto a sorprender a sus fans, pero ahora con motivo del Halloween. La reguetonera optó por disfrazarse como el personaje Santanico Pandemonium que interpretó Salma Hayek en la película de 1996 “From dusk till dawn”, usando un microbikini con el que lució sus atributos y una serpiente de juguete.

Becky acudió a una fiesta luciendo su singular atuendo y acompañada de su novio Sebastián Lletget, quien hizo lo suyo al caracterizarse como Seth Gecko (del mismo filme). Ambos posaron para una foto que la cantante compartió en sus historias de Instagram.

Durante su estancia en Madrid Becky se dejó ver muy sexy, usando un track suit de color negro que en la parte posterior lleva escrita la palabra “Juicy”. Ella lució espectacular en unas imágenes que encantaron a sus seguidores, y que hasta el momento han obtenido más de 661,000 likes en esa red social. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

También te puede interesar:

-Becky G luce su figura en un ajustado body, medias negras y botas

-Becky G posa en sexy ropa interior y pantimedias para la nueva campaña de Skims