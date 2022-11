A sus 51 años Thalía presume su escultural cuerpo en body de látex, guantes y botas altas

Thalía sabe muy bien cómo combinar el buen humor con la sensualidad, y ahora ha obtenido más de 257,000 likes en Instagram por un video en el que muestra cómo se alista para Halloween, usando ropa deportiva holgada y en segundos luciendo su escultural figura en un total look negro con botas altas, guantes y un body de látex, sin olvidar su peluca como complemento.

La bella cantante mexicana de 51 años estrenará dentro de unos días su nuevo sencillo “Psycho bitch”, y en varios posts ha mostrado avances del videoclip en el que lucirá ese sexy atuendo, a manera de homenaje a uno de sus éxitos pasados. Ella mismo hizo referencia a ello en uno de los mensajes que escribió: “Prepárense, porque verán algunas referencias de GRACIAS A DIOS”. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

El 17 de noviembre Thalía será una de las conductoras (junto con Anitta y Laura Pausini) en la entrega de los premios Latin Grammy 2022. Ella publicó en Instagram una imagen en la que aparece usando un enterizo de color verde y expresó su emoción tras ser invitada al evento. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

También te puede interesar:

-Así es la espectacular suite de Miami donde Thalía celebró su cumpleaños 51

-Thalía se deja ver con canas por primera vez y demuestra que no le tiene miedo a la edad