En enterizo de látex rojo Rosalía luce su figura disfrazada como un personaje de animé

De todas las famosas que se han disfrazado para las fiestas de Halloween este año Rosalía ha sobresalido gracias a su atrevido atuendo que presumió en un video de TikTok, y que ya supera el millón de reproducciones. En el clip ella aparace vestida como el personaje “Asuka” del animé Evangelion, usando un ajustado enterizo de látex rojo que delineó al máximo su figura.

La cantante española se encuentra en un receso de su exitosa gira mundial Motomami, la cual retomará para una fase final el 25 de noviembre. También está nominada en cinco categorías de los MTV EMAs: Mejor Artista Español, Mejor Canción -“Despechá”-, Mejor Artista, Mejor Videoclip de Formato Largo y Mejor Artista Latino. La entrega de esos galardones se llevará a cabo el 13 de noviembre en Düsseldorf. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

En otro simpático video que Rosalía publicó en sus historias de Instagram -y en el que se escucha su éxito “Despechá” como fondo musical- ella aparece luciendo muy glamorosa en un avión, usando una chamarra de piel en color rosa y escuchando música en sus audífonos, para después sonreír juguetonamente al mostrar que en su maleta se llevó unos aguacates de contrabando. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

