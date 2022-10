Enmascarada y con tanga negra de encaje Malillany Marín muestra su disfraz de Halloween

Malillany Marín ha vuelto a causar sensación en Instagram, ahora con una serie de fotos que la muestran lista para celebrar Halloween, luciendo su figura en lencería negra de encaje y una máscara de conejo. Con ese sexy atuendo salió al balcón a disfrutar una taza de café.

La bella actriz cubana también compartió en esa red social una serie de videos grabados durante sus vacaciones en Vancouver, y hasta se dejó ver en la cama, sin ropa y al despertar, cubriendo su cuerpo tan sólo con una sábana. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin) View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin) View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin) View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

Malillany no deja de ponerse en forma, y visitó el gimnasio del hotel para hacer sus rutinas; el lugar estaba vacío y ella no perdió la oportunidad de grabarse mientras se ejercitaba en la caminadora. Para la ocasión optó por leggings nude y un top rosa, pero complementó su look con coletas en su cabello. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

