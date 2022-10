Horóscopo chino de hoy 31 de octubre: las predicciones para cada signo

Finaliza el mes de octubre de la mano de la serpiente de fuego que además está acompañada de una constelación que trae peligros. Es un día para actuar con mucha cautela en todo lo que hagamos hoy, pues los riesgos están incrementados.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Sin embargo, al momento de buscar cuál es tu signo zodiacal, deberás tener en cuenta tu día de nacimiento, puesto que, para la astrología china, el año no inicia a la par del calendario gregoriano, sino que lo hace el 4 de febrero, por esta razón, si naciste antes de ese día, tu animal regente será el mismo del año anterior.

Ten presente que las predicciones del horóscopo chino no son simples adivinaciones, sino que se basan en cálculos energéticos y astronómicos milenarios, que permiten determinar qué actividades se verán favorecidas en cierto día y cuáles es mejor evitar.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

A la rata se le presentarán hoy posibilidades de traslados y viajes, incluso podrían ser al exterior. Si no temen arriesgar ni esperan resultados exactos del viaje, aprovechen esta posibilidad, pues a la larga les traerá muchos beneficios, no sin antes haber tenido que sacrificar algunas cosas. Las ratas más temerosas e indecisas es mejor que se dediquen solo a la rutina del día y eviten iniciar actividades importantes.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es importante que los bueyes inicien la semana incorporando alguna rutina saludable a su vida. Las últimas semanas han estado muy descuidados con su bienestar e, incluso, los excesos en su alimentación se convirtieron en algo normal. La serpiente les sugiere que presten atención a su salud, pues se acercan meses muy demandantes para los cuales el buey debe estar preparado físicamente.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Cansado de tantos dramas y “escenitas” ajenas, el tigre preferirá este día la soledad. Se querrá encerrar en su mundo y dedicarse solamente a sus actividades. Sin embargo, la serpiente le sugiere que, en vez de aislarse, procure buscar un buen amigo que lo escuche y lo apoye, pues hoy la falta de compañía no será una buena opción. Además, salir con alguien le podría traer beneficios adicionales ya que podrían conocer a alguien muy especial.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Este es un día para que el conejo priorice sus relaciones. Es aconsejable que analicen si de verdad le están dando el trato y lugar indicado a las personas que los rodean. No le den importancia a quien no está dispuesto a hacer nada por ustedes y, al mismo tiempo, eviten tratar mal a aquellos que los han acompañado en los últimos días. Si no escuchan este consejo, en los próximos días empezaran a alejarse definitivamente personas muy importantes en su vida.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El mal humor propio de los dragones estará exacerbado hoy. Se sentirán furiosos con el mundo, la vida y con ellos mismos. Esta ira casi inexplicable podría meterlos en muchos problemas. Enciendan una vela de color rosa y traten de consumir té de tilo. Los dragones nacidos en el 2000 son quienes más expuestos están a la energía de hoy, así que sean muy precavidos y conscientes de sus emociones.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Las serpientes deberán ser muy cuidadosas este día, pues las tentaciones y las relaciones amorosas superficiales estarán a la “vuelta de la esquina”. Lógicamente quienes más peligro corren son aquellas serpientes que ya tienen una relación estable, pues podrían verse envueltas en triángulos amorosos de los cuales no saldrán bien libradas. Por su parte, las serpientes solteras podrían toparse con alguien que jugará con sus sentimientos y se aprovechará de ustedes.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Algunas disputas en su lugar de trabajo o de estudio podrían amargarles el día a los caballos. El riesgo se corre principalmente con mujeres jóvenes que no soportan el brillo propio de los caballos. Sean pacientes y no se dejen arrastrar al juego de estas personas que solo quieren hacerlos quedar mal frente a sus superiores y demás compañeros.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La lealtad de la cabra se pondrá a prueba este día. Alguien cercano necesita ayuda real y urgente y acudirá a los regidos por la oveja buscando apoyo. Es decisión de ustedes si le dan la mano o no, pues no será una tarea fácil. Pero es importante que tengan presente que todo lo que hagan o no hagan hoy se les regresará multiplicado.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La serpiente protegerá a su amigo el mono y le ayudará para que pueda iniciar alguna actividad pendiente. Aprovechen la energía y pónganse al día con aquellas tareas que aún están en el tintero, especialmente si se relacionan con capacitaciones y estudios para mejorar su posición laboral. Eso sí, sean muy cuidadosos al caminar, pues podrían sufrir alguna lesión en sus tobillos o rodillas.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Mantenerse alejado de chismes y cotilleos es la recomendación que le da la serpiente al gallo. Por más ganas o motivos que tengan no es un día para que hablen. Guarden sus palabras, pensamientos y emociones, pues hoy, realmente, todo lo que digan “será usado en su contra”. Mucho cuidado con lo que publican en sus redes sociales, podría volverse en su contra.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Si bien el perro está gozando de buena salud, la serpiente le sugiere que esté atenta a la salud de su pareja y de sus mayores. Desde hace días están experimentando algún malestar y lo están ocultando. Traten de indagarles sobre cómo están y procuren convencerlos que vayan al doctor, es importante ponerle freno a la situación y remediarla de inmediato.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La semana iniciará para los regidos por el cerdo con trabajo y responsabilidades extras. Sus superiores les confiarán una importante tarea y esperan mucho de ustedes, así que comprométanse con esto y muestren todas sus capacidades. La recompensa llegará muy pronto. No escuchen los comentarios negativos que alguien pueda hacerles sobre una persona que aprecian, solo lo hace con malas intenciones.