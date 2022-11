Maribel Guardia desea una terrorífica noche de brujas mientras modela diminuto bikini negro

Maribel Guardia causó revuelo dentro de las redes sociales al desear una feliz noche de brujas utilizando un terrorífico filtro, pero no solo eso, sino que también prendió fuego por lucirse con un minibikini que dejó a la vista sus curvas perfectas.

Halloween se convirtió en el pretexto perfecto para que Maribel Guardia sacara a relucir su lado más sensual, pues contoneando sus despampanantes curvas ante la cámara, reapareció para desear una “feliz noche de brujas” a cerca de 8 millones de seguidores que actualmente la admiran a través de su perfil oficial de Instagram.

Y es que la sensual costarricense causó revuelo al aparecer luciendo su espectacular anatomía con un diminuto bikini negro que le robó el aliento a sus fieles admiradores.

“Que tengan una feliz noche de brujas, fantasmas y vampiros. Les mando hechizos de amor y salud para todos”, escribió Maribel Guardia como descripción a la breve, pero candente grabación que generó todo tipo de reacciones.

En el breve clip, también apareció con varios tatuajes en el cuerpo, colmillos y unos ojos rojos, todo con ayuda de un filtro que fue bien recibido por sus seguidores, quienes además de generar más de 600 mil reproducciones, le hicieron llegar cientos de mensajes en los que destacaron lo bella que luce.

“Que guapa bruja”, “Qué hermosa vampiresa”, “Que hermosa estás ese bikini te queda muy bien”, “¡Bellisima y feliz halloween!”, “Hasta con disfraz te ves hermosa”, “Ni vestida de bruja se te va la belleza”, ” Usted si es vampiresa por qué no envejece”, fueron solo algunos comentarios.

Aunque en esta ocasión se lució con un sensual conjunto de baño, la estrella de televisión no pierde oportunidad de presumir la escultural silueta que mantiene a sus 63 años, pues también disfruta compartir otras imágenes en las que causa sensación portando otro tipo de prendas.

Desde elegantes vestidos ajustados como el que modeló días antes con el que dejó al descubierto sus estilizadas piernas para contagiar de actitud positiva a sus admiradores. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Lo mismo que con ajustados conjuntos deportivos que presume desde el gimnasio de su casa, en donde todos los días entrena para moldear su silueta. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

