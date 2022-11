Selena Gómez se sincera sobre su trastorno bipolar en documental sobre su vida￼

Foto: Dimitrios Kambouris for WarnerMedia / Getty Images

Selena Gomez tuvo que buscar ayuda para saber lo que realmente le ocurría. Necesitaba una explicación a sus constantes y bruscos cambios de humor, mismos que ella notaba le afectaban en su día a día.

Acudió a uno de los mejores hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, el McLean Hospital de Massachusetts y, finalmente supo su diagnóstico: trastorno bipolar.

En una plática con Miley Cyrus, en un ‘live’ de Instagram, Selena confesó que, más que asustarse, tomó el diagnóstico con tranquilidad.

Gomez dijo que se sintió liberada al saber lo que le ocurría durante todo ese tiempo que vivió con incertidumbre. Sobre todo, porque hoy en día, hay información sobre esos padecimientos y lo concerniente a salud mental.

“No me asusta, una vez que sé en qué consiste”. “Cuando finalmente decidí que quería saberlo todo se me quitó el miedo a esta enfermedad, no tengo miedo”. Expresó en esa charla con Miley Cyrus.

Selena Gomez se ha mostrado franca al hablar de su salud mental. Hace algunos años, la cantante confesó que padecía ansiedad y depresión, padecimientos que le detonaron crisis y un subsecuente internamiento en un hospital psiquiátrico.

Incluso, reconoció en su momento que durante la relación con Justin Bieber sufrió abuso emocional, lo que incrementó sus crisis de ansiedad y depresión.

En el documental ‘My mind and me’, Selena Gomez abre las puertas y, de manera frontal y cercana, muestra cómo es para ella vivir con ese trastorno. Recientemente, se dio a conocer el trailer del documental ‘My mind and me’, el cual, se estrenará el 4 de noviembre a través de Apple TV+.

El documental abarca seis años en la vida de Selena Gomez. Muestra sus momentos de fama, así como, crudos pasajes en ese camino por descubrir qué le ocurría en términos de su salud mental y cómo lo ha afrontado.

Selena Gomez admite que ha sentido dudas y temor, pero que ha aprendido a vivir día con día y aprender cada vez más sobre el tema. Sobre el documental, la cantante confiesa que “cobró vida propia” y que se siente un poco nerviosa por mostrar al público “pasajes tan personales de su vida”.

En los avances del trailer de ‘My mind and me’, se escucha la voz en off de Selena: “Sé quién eres, Selena”. “A nadie le importa lo que haces. Se trata de quién soy, de estar bien con lo que soy. Estoy agradecida de estar viva”.

Selena Gomez ha expresado en entrevistas que se siente bien, es feliz y que busca aprender lo más posible sobre su diagnóstico.

