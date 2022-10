Usando un enterizo negro Chiquis Rivera desea feliz Halloween como una sexy tigresa

A través de su cuenta de Instagram Chiquis Rivera dejó ver el empeño que puso en su disfraz de Halloween, sólo que en esta ocasión más que el atuendo -conformado por un ajustado enterizo negro, guantes de peluche, un chaleco y botas de marca- la prioridad fue el espectacular maquillaje con el que lució como una sexy tigresa. El mensaje que escribió junto a las imágenes que publicó: “Feliz Halloween! 🎃💫🧡 Glam: la única e inimitable Jessy Katt. Ella es la mejor en lo que se refiere a maquillaje para efectos especiales”.

Precisamente Jessy ha trabajado con la cantante en la promoción de los productos de su línea de maquillaje Be Flawless Skin, resaltando su belleza al mostrar las distintas sombras y labiales. La colección Paraíso ha sido hasta ahora todo un éxito.

Hace algunos días Chiquis acudió a una convivencia con sus fans en Oakland, documentando todo en un clip que posteriomente compartió en su cuenta de Instagram. Ella firmó autógrafos y se tomó fotos con los Boss Bees; en el evento también estuvo presente su amigo Raymix, con quien continúa promocionando el sencillo “55”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

