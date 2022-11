Belinda impacta con su disfraz de Pinhead, mostrando su cabeza llena de clavos

Belinda ha vuelto a causar sensación con otra de sus caracterizaciones, y esta vez ha sido una de las más terroríficas. La cantante acudió a una fiesta de Halloween disfrazada como el personaje Pinhead de la película “Hellraiser”, llena de clavos en su cabeza y usando pupilentes de color negro. Ella añadió el toque sexy a su look con un minivestido de látex y una larga capa.

En las últimas semanas la artista ha dejado ver que se divierte mucho con los disfraces, sin importarle que éstos opaquen su belleza; así, mostró cómo lucía caracterizada como El Grinch, un outfit que finalmente no usó para el Día de Brujas, pero que compartió en un video de sus historias de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Belinda Web (@belindaweb) View this post on Instagram A post shared by Belinda Web (@belindaweb)

En un concepto más músical Belinda no dudó en ocultar su cabellera para interpretar a un sensual maniquí en el video de “Me encantaría”, su dueto con Abraham Mateo que ha sido todo un éxito. En su cuenta de TikTok ella publicó un clip en el que aparece alistándose para las grabaciones. View this post on Instagram A post shared by Belinda Web (@belindaweb) @belindatok 👩‍🦲✨👩‍🦲✨👩‍🦲✨ ♬ sonido original – Belinda

