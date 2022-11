Horóscopo chino de hoy 1 de noviembre: las predicciones para cada signo

Hoy empezamos el mes de noviembre, aunque aún seguimos bajo la regencia del mes del perro, pero cada vez se acerca más el año del conejo que traerá muchos cambios para todos los signos. Este martes, estaremos bajo la influencia de la energía del caballo de tierra que llega con un excelente día, propicio para el inicio de prácticamente cualquier actividad.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda eso sí, que, si naciste entre el 1 de enero y el 4 de febrero, tu signo zodiacal no será el del año en que viniste al mundo, sino el del año anterior, pues para la astrología china, el calendario solo inicia hasta el mes de febrero. Así que, si tu fecha de nacimiento es, por ejemplo, el 18 de enero de 1994, tu animal regente no es el perro, sino el gallo.

También es importante que tengas presente que no es igual el inicio del año lunar que el solar. Este último siempre empieza el 4 de febrero y con esta fecha es que se calcula el horóscopo chino.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Lastimosamente los regidos por la rata no se verán beneficiados de la energía del día. El caballo es su antagonista y siempre está buscando la forma de complicarles el día. Así que, mejor limítense a la rutina de hoy y eviten iniciar trámites gubernamentales o bancarios. Regresen temprano a casa pues se sentirán más cansados de lo normal.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los bueyes pueden tener un excelente día, siempre y cuando se alejen de personas sofocantes. Quienes nacieron en los años del búfalo suelen ser nobles y pacientes y hoy, alguien quisiera aprovecharse de estas cualidades. Es mejor que estén atentos a los falsos halagos, y, sobre todo, no se presten para hacerles favores “incómodos” ya que podrían verse involucrados en algún conflicto.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este día, las puertas se abrirán fácilmente para los tigres. La energía del caballo estará a su favor y les ayudará a concretar proyectos y solicitudes. Así que aprovechen las primeras horas de la mañana para hacer nuevos contactos, presentar peticiones, iniciar trámites… todo les saldrá bien. Eso sí, procuren regresar de alguna manera y, en señal de agradecimiento al universo, por lo que reciban hoy.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El caballo les trae un consejo muy importante a los conejos y es que estén pendientes de su salud. Este ha sido un año en que los regidos por la liebre, poco o nada, han necesitado visitar al doctor, por esta razón, el malestar que han estado sintiendo lo vienen ignorando. Pero esta vez es necesario que actúen de inmediato para evitar cualquier enfermedad de cuidado, recuerden que su año se aproxima y necesitan estar al 100%.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Este día la energía cambia por completo para quienes nacieron en los años del dragón. Dejarán a un lado su carácter huraño y autoritario y se abrirán al amor. Permitirán que nuevas personas se acerquen y les toquen el alma y el corazón. El regente del día les recomienda que dejen el miedo a un lado y permitan que una maravillosa relación sentimental llegue a su vida, pues sin lugar a dudas se la cambiarán para siempre.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El silencio no siempre es la mejor opción y hoy las serpientes podrían aprender esto de una mala manera. Una persona cercana necesitará de su consejo y apoyo y no lo encontrará pues, la serpiente cree, que no tiene nada que hacer ni decir y esta actitud alejará, tal vez para siempre, a alguien muy especial. No se arriesguen a perderla y más bien dejen que su corazón y su intuición hable por ustedes.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El regente del día “brillará con luz propia” y atraerá a él todo lo que se proponga. Aprovechen su energía para presentar solicitudes en su trabajo y para hacer propuestas amorosas. Muy seguramente todas obtendrán una respuesta favorable. También es un buen día para que se “premien” por todo lo que han logrado, así que vayan al cine, cenen en algún restaurante, cómprense esos zapatos que tanto les gusto… se lo merecen.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Una excelente oportunidad tocará la puerta de las cabras este día. Es muy importante que no la dejen pasar, pues difícilmente se les vuelva a presentar. Eso sí, es necesario que guarden el secreto y no le digan a nadie hasta tanto todo se haya materializado, pues la envidia persigue a las ovejas durante el año del tigre y alguien malintencionado podría arruinarles los planes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Hoy el mono no tendrá su energía al máximo. Se siente decepcionado, creerá que se dio por completo a los demás y no recibió nada a cambio. Puede ser un día difícil, pero es importante que el mono busque ayuda, sea de alguien cercano que lo aprecie o incluso de un profesional, pues las estrellas que lo rodean pueden “facilitarle” el camino a la depresión. Procuren caminar poniéndose en contacto con la naturaleza, será un bálsamo que les ayudará terminar el día.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Las buenas estrellas acompañarán a quienes nacieron en los años del gallo. Este día las inversiones, incluso las de alto riesgo, se verán favorecidas y les traerán importantes ganancias a los gallos. En el amor también se sentirán afortunados y se sentirán capaces de dar un paso más en la relación, haciendo una propuesta seria de matrimonio o convivencia.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El perro será esencial en su trabajo. Sus compañeros y superiores solicitarán su apoyo durante todo el día, y si bien, esto podría recargarlos de responsabilidades, la recompensa por el servicio y el trabajo bien hecho no se hará esperar. Quienes están buscando empleo, aprovechen el día para tocar la mayor cantidad de puertas posibles.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Otro signo favorecido será el del chancho. Este día, los regidos por el cerdo, se sentirán afortunados y “valientes”, y por esta razón se atreverán a hacer algo que querían, pero no se sentían capaces. Láncense, aprovechen la energía del caballo y hagan esa propuesta que tanto han pensado, inicien el negocio con el que sueñan, inviertan… hoy todo lo bueno les puede suceder y se lo merecen.