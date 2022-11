Kerly Ruiz es la sexy venezolana que sustituirá a Liliana Rodríguez en Siéntese Quien Pueda

El programa de UniMas, Siéntese Quien Pueda, tiene nueva conductora y es nada más y nada menos que la venezolana Kerly Ruiz, quien además de ser espectacular tiene una amplia trayectoria en la televisión. La misma pasa a ocupar el puesto que dejó su compatriota Liliana Rodríguez después de renunciar al show de la hermana cadena de Univision.

Kerly Ruiz ahora es parte del grupo de panelistas de unos de los shows que más crecimiento ha tenido en la televisión hispana en los últimos meses y que conduce Julián Gil, Siéntese Quien Pueda. La venezolana está feliz y pareció muy acoplada con sus también compañeros Karla Gómez, Alejandra Jaramillo, Vanessa Arias, Álex Rodríguez, Luis Alfonso Borrego y Catalina Mora. View this post on Instagram A post shared by Kerly Ruiz (@kerlyruiz85)

Recordemos que la hija de El Puma abandonó el ser de manera sorpresiva el set y hasta su amigo personal Lucho Borrego dijo que le había sorprendido, y que por un segundo le recordó el estrés que se vivió en Suelta La Sopa cuando ocurrió la polémica con la también conductora venezolana Carolina Sandoval. De hecho, por el set de ese programa de televisión también pasó Kerly Ruiz. Liliana Rodríguez vía Instagram. pic.twitter.com/MFmLgUOF71— Miss News (@MissNews5) October 20, 2022

¿Quién es Kerly Ruiz?

Es modelo, actriz y conductora con una importante trayectoria en la televisión venezolana. Conocida por haber sido la animadora de los programas “Ají Picante” de RCTV, “La bomba” de Televen y el magazine “Portada’s” en Venevisión.​ Canales que lideran los ratings televisivos en Venezuela. Además es ganadora de un premio Emmy.

También se destacó en la actuación en sus inicios en telenovelas como:”Negra Consentida”, “Trapos Íntimos”, “Juana La Virgen” y “Mi Gorda Bella”. Sin embargo es conocida y mucho en programas de farándula. View this post on Instagram A post shared by Kerly Ruiz (@kerlyruiz85)

Desde que empezó el show de UniMas, el público ha ido creciendo y esta era una buena oportunidad de volver a probar a Kerly Ruiz. Así que seguramente maraville a los espectadores con la agudeza de sus opiniones y por supuesto, su belleza y carisma.

Recordemos que el programa tiene un formato de ‘reality show‘ que trata temas de interés de la actualidad internacional, pero donde el entretenimiento es el tópico imperante. El show lo conduce el galán Julián Gil y se transmite en Estados Unidos de lunes a viernes a las 7PM / 6c por UNIMÁS, la cadena hermana de TelevisaUnivision.

Sigue leyendo:

La influencer Kerly Ruiz sufre una preocupante reacción al ponerse la vacuna de J&J

Latin American Music Awards se transmitirán por primera vez en UNIMÁS anunció TelevisaUnivision

Así será la nueva temporada de ‘Enamorándonos’ en UniMás con Karina Banda y Rafael Araneda

Julián Gil hará un nuevo show con el ex productor de Suelta la Sopa para TelevisaUnivision