Las vacaciones del Chicharito Hernández van entre Twitch, la familia, los LA Rams y celebrar Halloween

La temporada para Javier ‘Chicharito’ Hernández terminó hace poco más de una semana con la eliminación de LA Galaxy a manos de sus rivales de ciudad, el LAFC. Ahora el delantero mexicano se encuentra de vacaciones, sin retos futbolísticos luego que se confirmara su no convocatoria al Mundial de Qatar 2022 con México.

El entrenador de El Tri, Gerardo ‘Tata’ Martino, confirmó lo que era un secreto a voces y es que el goleador histórico de la Selección de México está vetado por problemas extradeportivos que ninguno de los protagonistas termina de explicar.

Algunos analistas calificaron la temporada de Javier Hernández como un fracaso tomando en cuenta que quedó fuera de la Copa del Mundo, pero lejos de esa dura afirmación el delantero de 34 años cerró la MLS 2022 liderando a los Galaxy con 19 goles y 3 asistencias en 39 encuentros oficiales.

Mientras que se acumula la tertulia, Hernández pasa sus ratos libres disfrutando del tiempo familiar, como hace unos días cuando publicó en Instagram cómo jugaba con su madre, padre y abuela, así como compartiendo con sus millones de seguidores en la plataforma Twitch. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

Pero no solo eso, el Chicharito también pasa su tiempo acudiendo a otros espectáculos deportivos, como el fin de semana cuando fue a ver a los campeones del Super Bowl LVIl, los LA Rams, al SoFi Stadium. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

“Go Rams”, puso de caption en la publicación que amasó más de 180,000 likes y comentarios de discusión entre mexicanos sobre a qué equipo apoyar. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

Y por último el Chicharito Hernández no pudo escapar de compartir su ‘aterrador’ look de Halloween. Desde la habitación donde entrega entrevistas por streaming a medios de comunicación y le da pie a interminables sesiones por Twitch, se tomó una fotografía con la mitad del rostro pintado de calavera.

