Lizzo se desnuda y se convierte en Miss Piggy para Halloween

¡Imperdible y sin ningún tipo de desperdicio! Así estuvo el disfraz que usó Lizzo para celebrar esta temporada de Halloween, su idea ha logrado darle la vuelta al mundo y por supuesto conseguir un sinfín de comentarios positivos. Pero insólitamente solo fueron los accesorios que la asemejaron al personaje Miss Piggy del show de los Muppets, pues la cantante se quedó desnuda.

En distintas poses y desde varios ángulos. Así se dejó fotografiar Lizzo, quien dedicó un mensaje a la cómica marioneta: ‘Un tributo a mi ícono eterno, MISS PIGGY. El epítome de la gracia, el estilo, la confianza y un guerrero por amor’. View this post on Instagram A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

No solo por rendir homenaje al personaje, con una peluca rubia, nariz y orejas de puerquita, la intérprete también logró llamar la atención por posar desnuda y con una serpiente sobre ella y empoderar a todas las mujeres curvys del mundo. View this post on Instagram A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

Sin embargo, ver a Lizzo así de sensual no es descabellado. Se ha caracterizado por no tener temor al mostrar sus curvas y voluptuosos atributos. Recientemente declaró a Vanity Fair que suele escoger atuendos que dejan al descubierto su piel.

‘Cuando es sexual, es mío. Cuando se sexualiza alguien me lo hace o me lo quita’, dijo agregando que las mujeres negras están “hipersexualizadas todo el tiempo y masculinizadas simultáneamente”. View this post on Instagram A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

Pero este no sería el único disfraz con el que la rapera celebró Halloween y es que a través de las redes sociales mostró otras dos opciones que, ¿cómo no?, también son dignas de aplausos. View this post on Instagram A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

Como Marge Simpson, Lizzo se transformó en la esposa de Homero Simpson, pintando todo su cuerpo de amarillo, usando una peluca azul y un vestido de lentejuelas verdes que combinó a la perfección con un collar y tacones rojos. View this post on Instagram A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

También, la intérprete de ‘Trhth Hurts’ personificó a Woo Wop, una joven estrella de TikTok, conocida por su personalidad emo y además por compartir una relación sentimental con el rapero Blueface, Chrisean Rock. View this post on Instagram A post shared by Lizzo (@lizzobeeating) View this post on Instagram A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

