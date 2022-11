Chiquis Rivera se luce en un ajustado body semitransparente durante los ensayos para los Premios de la Radio

Chiquis Rivera ha demostrado que le gusta lucir sexy hasta en los ensayos de una entrega de premios. A través de sus historias de Instagram la cantante se dejó ver usando un body negro y semitransparente mientras esperaba su turno para subir al escenario, sin olvidar su vaso y su micrófono adornados con el título de su álbum Abeja reina.

La hija de Jenni Rivera cantará en la ceremonia de los Premios de la Radio, que se llevará a cabo en México este jueves. Ella está nominada en la categoría de Artista Femenina del Año y se ha dejado ver muy emocionada, prometiendo sorpresas a sus fans.

Chiquis también causó sensación al presumir en su cuenta de Instagram el disfraz que eligió para celebrar Halloween; sus actividades profesionales continúan, ya que después de los Premios de la Radio tiene lista la promoción de su primera canción navideña, que grabó hace algunas semanas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

También te puede interesar:

-En traje de baño blanco Chiquis Rivera se toma una sexy selfie mientras disfruta un coctel

-Chiquis Rivera se deja ver sentada en la arena, usando un ajustado bikini naranja