Desde su cuarto Ninel Conde mueve su cuerpo, usando un microbikini dorado

Aparte de hacer mucho ejercicio y cuidar su dieta Ninel Conde se somete a varias terapias para lucir esa espectacular figura. Ahora, a través de sus historias de Instagram compartió un video grabado por ella misma y en el que aparece en su cuarto, usando un microbikini dorado y moviendo su cuerpo para presumir los resultados de un tratamiento a base de enzimas, escribiendo la palabra “disciplina”.

El bombón asesino también complació a sus fans con unas fotografías que la muestran a bordo de un yate, usando un largo pareo amarillo que combinaba con su bikini. El texto con el que acompañó las imágenes fue: “Creo fielmente que la clave del éxito está en fijar tus objetivos. Y el mío nunca lo pierdo de vista. 🥰 ¿Cómo va su semana bombones?” 👀✨

Ninel acudió como invitada al programa de televisión “El gordo y la flaca”, y en otro clip aparece en los camerinos de Univisión durante el proceso de maquillaje con su amigo Vico Guadarrama. Repentinamente recibió la visita de Raúl de Molina, a quien conoce desde hace muchos años y que acudió para saludarla antes de pasar al foro. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

