En video, Karol G posa en el baño usando un ajustado body nude

Karol G ha complacido a sus fans con una colección de fotos y videos que la muestran durante las últimas semanas, destacando un clip en el que aparece en el baño, frente al espejo y luciendo su figura al usar un ajustado body de color nude.

La reguetonera colombiana está lista para el último concierto de su gira Strip love tour, que será hoy en la arena TD Garden de Boston y con el que concluirá más de un año de presentaciones por diversos países. Mientras tanto ella ha compartido en esa red social imágenes que la muestran muy sexy durante sus días libres y con las que ha obtenido más de cuatro millones de likes. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol siempre se ha sentido orgullosa de sus curvas, y lo expresó en el mensaje que escribió acompañando unas fotografías en las que luce espectacular al usar un microbikini estampado: “… y quién dijo que yo era flaquita ? THICK MAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 💦 … Las curvas siempre de moda pues 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 Besitos !!!!!” View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

También te puede interesar:

-Karol G posa en el sauna, llena de sudor y con su cuerpo envuelto en plástico

-Chiquis Rivera posa con Karol G y hasta le toca la retaguardia