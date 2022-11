Forrada en jean, Chiquis Rivera llegó a Premios de la Radio 2022 en México

¡WOW! Chiquis Rivera ya está en Ciudad de México preparándose para los Premios de La Radio 2022, y vaya que se lució con el atuendo que usó tan solo para asistir a los ensayos. Forró todas sus curvas en jean y visitó camisa translúcida que llamó la atención en la parte del busto.

Chiquis suele sorprender con sus combinaciones y es que es toda una experta en lucir piezas que dejan en evidencia sus pronunciadas curvas. Siendo una bastante acertada la que usó la noche de este martes con una blusa transparente, pantalón de jeans ajustadísimos, gorra y tacones de jean se apareció la Abeja Reina horas previas al evento.

‘Chiquis quiero esa ropa’, ‘La abeja reina ha llegado’, ‘Eres la más guapa’, ‘Hermosa como siempre, te ves como una diosa’, ‘Que chula estás’, escribieron los fans de la ex de Lorenzo Méndez, quienes además resaltaron las ansias de escuchar lo nuevo de la estrella de origen mexicano.

Para la edición de este año, Premios de la Radio prepara un homenaje para Paquita la del Barrio y a Los Ángeles Azules por su trayectoria artística. Además, rendirán tributo a Jenni Rivera, por motivo a su décimo aniversario de fallecida. Así que esta es la razón principal por lo que su hija Chiquis Rivera tendrá una participación especial. View this post on Instagram A post shared by Premios De La Radio (@premiodelaradio)

Por si fuera poco, la intérprete “El Honor”cuenta con una nominación, en esta oportunidad en la categoría: Artista Femenina del Año. Misma que comparte también con la nominación a los Latin Grammy 2022 por Mejor Disco Banda.

Premios de la Radio se sirve en reconocer los éxitos de la música regional mexicana, a los artistas más influyentes del momento y destacar las canciones más populares de los últimos meses.

Este año se celebrarán el 3 de noviembre en el Foro Expo de Santa Fe en la Ciudad de México. Los artistas del género compiten en 17 categorías, entre las más destacadas: Artista Masculino del Año, Artista Femenina del Año, Grupo del Año, Banda del Año, Colaboración del Año, Canción Banda del Año y Revelación del año. View this post on Instagram A post shared by Premios De La Radio (@premiodelaradio)

