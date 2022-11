Horóscopo chino de hoy 2 de noviembre: las predicciones para cada signo

Para calcular las predicciones del horóscopo, la astrología china tiene en cuenta diferentes factores tales como el animal regente del día, su relación con el resto de los animales del zodiaco, las 28 constelaciones, las estrellas auxiliares (que son más de 100) y los cinco elementos. Gracias a esa combinación de factores es que el horóscopo chino da consejos y recomendaciones para cada día, en cuanto a lo que es más favorable y lo que es mejor evitar.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a esto, también debes tener en cuenta tu día de nacimiento, pues el año astrológico chino inicia es el 4 de febrero, así que, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior.

Este miércoles 2 de noviembre, la cabra de tierra será la encargada de regir el día y su energía será propicia para presentar solicitudes y compartir con los demás, pues todo lo que hagas hoy se te regresará multiplicado.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Quienes nacieron en los años de la rata, hoy se sienten más libres de las malas vibras del caballo. Gracias a esto, podrán presentar solicitudes y peticiones ante entidades gubernamentales y bancos. Las primeras horas de la tarde serán las mejores para llevar a cabo estos trámites.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Dado que la cabra es la antagonista del buey, los regidos por este animal podrían experimentar varios inconvenientes. Lo más recomendable para ellos es que se mantengan dentro de la rutina del día. También es importante que se mantenga alejados de sitios muy concurridos. Pueden contrarrestar la energía del día ayudando a alguien necesitado.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Quienes nacieron en los años del tigre podrían experimentar algunos obstáculos temporales. No se alarmen más de lo necesario, pues serán problemas menores que podrán resolver con facilidad. Hacia el medio día se encontrarán con alguien que les dará un mano en esta u otra situación en la que requieran ayuda.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El día será excelente si los conejos están dispuestos a asumir más responsabilidades. Sus superiores y clientes confían en las liebres y querrán que sean ellas quienes se encarguen de nuevos proyectos. Puede ser una excelente oportunidad, pero les traerá más tareas, así que analicen muy bien si es lo quieren en su vida en este momento.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los dragones también se verán muy favorecidos hoy. La cabra les ayudará para que puedan recoger los frutos de todo lo bueno que han sembrado. Así que, si se creen merecedores de algo, ¡pídanlo! Pues seguramente el universo escuchará sus solicitudes. En la noche, procuren pasar más tiempo de calidad con su pareja, la relación necesita ese espacio.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Es importante que quienes nacieron en los años de la serpiente estén pendientes de su salud. Algunos quebrantos y dolencias podrían empeorarse si las siguen ignorando. Visiten al doctor y, especialmente, sigan al pie de la letra sus recomendaciones. En su trabajo, es muy importante que sean organizados, no “picoteen” sus tareas, es mejor que se dediquen a una sola a la vez.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Algunos secretos y situaciones del pasado podrían salir a la luz este día. La regente del día le sugiere a los caballos que los afronten con tranquilidad y honestidad. Si actúan de esta manera podrán conjurar la situación de una mejor manera. Si ayudan a una persona o animal necesitado la energía se revertirá a su favor.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La regente del día se verá muy favorecida hoy. La energía le ayudará a las cabras a obtener todo lo que se propongan. Así que, si tienen pendiente iniciar algún proyecto, realizar una inversión y, sobre todo, presentar solicitudes, el día no puede ser más propicio. Tal vez la jornada no inicie como ustedes lo tenían planeado, pero no se angustien todo saldrá muy bien.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es importante que quienes nacieron en los años del mono estén pendientes de la salud emocional de sus seres queridos. Algún familiar cercano no está pasando por su mejor momento y necesita apoyo y comprensión. Sean esa persona que ellos están buscando. Si es un hijo, es importante que obtengan también apoyo profesional.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos que se encuentran en busca de pareja tendrán las estrellas a su favor. El amor tocará a su puerta y lo encontrarán en el lugar menos pensado, así que estén atentos pues las señales serán sutiles pero muy claras. Por su parte, aquellos que ya tienen pareja estable deberán cuidarse de las tentaciones en su lugar de trabajo o estudio.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Como el perro está haciendo tan bien todo, hay personas envidiosas que querrán hablar mal de él. Por más injusto que sea el comentario, la cabra les pide que no se dejen arrastrar a su juego, porque podrían lograr su oscuro objetivo. Ignórenlos y sigan con su vida normal. Procuren cuidar lo que comen y consuman más frutas y vegetales durante el día.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Al chancho se le presentarán oportunidades para aumentar sus ingresos. Inversiones, emprendimientos, nuevo trabajo y hasta ganancias inesperadas. Las estrellas de la buena fortuna y de la prosperidad están con ellos y es muy importante que las aprovechen. Eso sí, destinen una parte de lo que consigan a iniciar o incrementar un ahorro, en el año del conejo, que cada vez está más próximo, lo van a necesitar.