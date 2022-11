Karol G mete la cabeza entre las piernas de un esqueleto en Boston

Karol G está a nada de darle fin a su $trip Love Tour y por ello se encuentra en Boston, desde donde salió con todo su equipo de trabajo a celebrar Halloween disfrazada de león y no de “Gatúbela” como hizo días atrás. Pero lo que sorprendió a todos los fans de La Bichota fue que publicó una foto en los stories de su Instagram donde se ve metiendo la cabeza bajo la bata de un esqueleto.

El personaje de Halloween tenía la cabeza de la propia cabeza de Karol G entre sus piernas. Esto como parte del buen sentido del humor que siempre mantiene la ex de Anuel AA. Con todos sus amigos y personas que trabajan con ella hizo varios bailes en el medio de las calles de Boston. Pero fue justamente el esqueleto el que llamó gran parte de la atención de los admiradores de la intérprete de “El Makinon” y “Provenza”. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

La propia Karol G compró todos los disfraces de Halloween para sus amigos y además presumió desde Boston la increíble vista de su habitación, desde donde dijo que ya se está preparando para su último show del Strip Love Tour. Recordemos que este sería el tercer año consecutivo que la cantante colombiana se encuentra de gira. Por ello ya dejó claro que en el 2023 hará un concierto en Puerto Rico y ya. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) Deslizar a la derecha.

La exponente de género urbano ha dejado ver que se encuentra en estudio ya a nada de que salga su nuevo disco. La emoción de La Bichota no es normal. Así como tampoco lo es el cansancio físico que ha conllevado tantos meses seguidos de trabajo. Muy quitada de la pena como es normal en ella ya, presumió sus curvas en un bodysuit nude frente al espejo. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) Deslizar a la derecha.

Esto antes de meterse en una terapia de frío bajo intensas temperaturas heladas. Primero en una tina de hielo y después en un cámara de crioterapia donde, las cosas se pusieron congelantes aún. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Esto es una muestra más de que a Karol G le encanta cuidar su espectacular figura. También se envolvió en plástico y se fotografió sudada dentro de un sauna elevando la temperatura al máximo en Instagram. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Por lo pronto, le adelantamos que la intérprete de “MAMIII” se tomará un merecido descanso y ¿por qué no? hasta dejar salir el amor y dar la noticia que tiene nuevo galán a su lado podría suceder. Desde que rompió con Anuel AA no se le ha conocido de manera oficial otra pareja. Sin embargo, los rumores de una posible relación con el también reguetonero Feid siempre se han mantenido latente durante los últimos 6 meses. View this post on Instagram A post shared by LOMASRANKIAO (@lomasrankiao) Deslizar a la derecha.

Así que, para recordar el podría de estos dos les dejamos un tema que grabaron juntos hace tiempo titulado “Friki”. Mismo que, hasta el momento de cierre de esta nota, acumulaba más de 100 millones de reproducciones en Youtube.

