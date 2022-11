Niurka Marcos envía mensaje a Shakira por ruptura con Juan Vidal

La vedette Niurka Marcos se dejó ver un poco afectada por su ruptura con el actor dominicano y ex compañero del reality de Telemundo La Casa de Los Famosos 2, Juan Vidal. En medio de las polémicas declaraciones que ha dado, le envió un mensaje a la cantante colombiana Shakira en su redes sociales.

Un video justamente de Niurka Marcos declarando a la prensa por la reciente separación de Juan Vidal fue lo que publicó la ex de Juan Osorio, pero con la canción de “Monotonía” de Shakira y Ozuna de fondo y un mensaje en su cuenta de Instagram: “Gracias Shakira tú sí me entiendes“. View this post on Instagram A post shared by NIURKA MARCOS FANS🇩🇴🇨🇺🇺🇸🇲🇽 (@niurka_bebenius)

Sin embargo, muchos haters se desbocaron en comentarios fuertes a la actriz y cantante radicada en México y a quien sus fans llaman: “Mama Niu”. “Pero qué Monotonía si eso duró un suspiro”, “Niurka deja el show, sabías que ese tipo era una joya”, “Por favor qué ridícula, el de Shakira estaba realmente más bueno”, “Ahora entender a la Klitbo y le dará la razón”.

A pesar que Niurka anda con el corazoncito roto no habló mal de Juan Vidal. Todo lo contrario dijo que el mismo le había admitido que era un desastre para las relaciones y negó que fuese un vividor como dijo en el pasado la ex galán dominicano, Cynthia Klitbo. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Las conductoras de La Mesa Caliente incluso admitieron no haber visto a Niurka así de triste y cabizbaja pero le mandaron todo su cariño y le desearon que se recomponga ante esta ruptura. View this post on Instagram A post shared by Keisha hdez (@lewismendozayelcuartoazul)

Por su parte, Juan Vidal dijo de manera extraoficial a la misma producción de Telemundo, que estaba trabajando en República Dominicana y que no podía hablar largo y tendido, pero que claro que quería aclarar las cosas. Verónica Bastos afirmó que al artista le gustaría que se diera esa reunión, más no aseguró que estaría interesado en una reconciliación. Las periodistas alegan que la distancia pudo haber sido un factor determinante entre Niurka y Juan. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Sigue leyendo:

Niurka Marcos y Juan Vidal se comen a besos en su encuentro luego de La Casa de los Famosos 2

Filtran audios de Juan Vidal siendo violento con Cynthia Klitbo por su forma de dormir

¡Niurka Marcos y Juan Vidal se casan! El actor le propuso matrimonio

Así reaccionó Juan Vidal a las fuertes críticas que desató su truene con Niurka Marcos

Niurka le pone un ultimátum a Juan Vidal: “Lo bloqueé yo porque discutimos”