Advierten sobre una grave escasez de amoxicilina

En estos días, quizá resulte más difícil surtir una receta de amoxicilina, un antibiótico de uso muy común, debido a una escasez que parece estar vinculada con el aumento actual en las infecciones por el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) en Estados Unidos.

Los suministros de solución oral de amoxicilina, que en general se utilizan para los niños, están escaseando advirtió la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Un problema podría ser que la farmacia tenga en stock el fármaco, pero no con la concentración necesaria para la receta, así que quizá haya que ir y venir entre la farmacia y el emisor de la receta, informó CNN.

“Pienso que será difícil que los médicos y los que surten las recetas den a sus pacientes una receta que puedan surtir, porque las farmacias van a tener existencias de distintas concentraciones, y es terrible tener que retrasar o dar vueltas, sobre todo para un antibiótico que en general se debe empezar a tomar rápido. Pienso que va a ser una escasez frustrante”, comentó a CNN,Erin Fox, directora senior de farmacia de University of Utah Health.

Mientras tanto, la FDA trabaja con los fabricantes para prevenir que haya más escasez o para reducir los efectos de cualquier retraso, informó CNN.

La Sociedad Americana de Farmacéuticos de Sistemas de Salud (American Society of Health-System Pharmacists) señaló que comenzó a enterarse de la escasez tanto de tabletas como de soluciones orales hace unas tres semanas.

“Mi primer consejo sería no entrar en pánico”, enfatizó Fox. “Todavía hay algo de amoxicilina. Quizá solo tenga que hacer un cambio rápido de receta”.

Un paciente quizá deba primero llamar a la farmacia para ver si tiene el fármaco en existencias con la concentración recetada, sugirió Fox.

El proveedor de atención de la salud quizá también pueda proveer recetas de amoxicilina de distintas concentraciones. Entre las alternativas para tratar las infecciones bacterianas pediátricas se encuentran amoxicilina y ácido clavulánico (Augmentin) y cefuroxima (ZInacef).

“En general, lo que vemos en la escasez de fármacos es en el lado de la producción. En este caso, no tenemos ninguna indicación de parte de los fabricantes de que estén teniendo algún tipo de dificultad con la producción”, comentó a CNN Michael Ganio, director de prácticas y calidad de farmacia de la Sociedad Americana de Farmacéuticos de Sistemas de Salud. “Parece que esta vez el factor es la demanda, lo que es más bien inusual. Observamos un aumento en la demanda como causa de una escasez con bastante poca frecuencia”.

¿A qué se debe el aumento en la demanda? Un aumento en los casos de VSR pediátricos podría estar contribuyendo al problema, porque aunque un antibiótico no trata al virus, con frecuencia se utiliza para luchar contra las infecciones bacterianas secundarias.

“Parece que es lo que está sucediendo ahora mismo”, apuntó Ganio.

Estados Unidos no es el único país que se enfrenta a la escasez. La bases de datos de Irlanda, Australia, Malasia y Rumanía también han reportado escasez debido a problemas de fabricación y a una demanda inesperada, reportó CNN.

Aunque los fabricantes de medicamentos Aurobindo, Rising, Sandoz, Teva y US Antibiotics no respondieron a solicitudes de comentarios, la cadena de farmacias Walgreens señaló a CNN que no prevé una escasez. CVS y Walmart no respondieron a solicitudes de comentario.

La compañía Hikma tiene un suministro adecuado de amoxicilina, declaró un vocero a CNN.

“Nuestra principal prioridad es cumplir los compromisos que tenemos con nuestros clientes actuales, y la distribución nos permite lograrlo”, aseguró Steve Weiss, director de comunicaciones y asuntos corporativos de Hikma. “Comprendemos la importancia de este medicamento, y estamos buscando formas de aumentar la producción “.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre el VSR.

Artículo por HealthDay, traducido por HolaDoctor.com

FUENTE: CNN