Alicia Machado se muestra en sexy lencería negra mientras se viste para ir a trabajar

Alicia Machado tiene ideas muy originales para sorprender a sus fans, y ahora publicó en Instagram un video en el que aparece usando sexy lencería de color negro, para después comenzar a vestirse con el atuendo que usará ese día en las grabaciones de la serie de Telemundo “Juego de mentiras”, en las que interpreta a la senadora Alejandra Edwards.

Debido a sus actividades la actriz venezolana no pudo buscar un disfraz para Halloween, pero sí usó una aplicación para mostrarse con un singular look en el que su cuerpo aparece lleno de tatuajes. Ella lució espectacular y escribió junto a la imagen que compartió el mensaje: “Algunos tatuajes no quedarían mal ? Halloween 🎃 is in the house !”

Cuando no puede ir al gimnasio Alicia hace ejercicio en su casa, y en otro clip aparece usando un conjunto deportivo de leggings y top mientras realiza una rutina para glúteos y piernas, colocando en sus tobillos polainas con peso: “Una rutina rápidita lista para comenzar mi semana con todo !” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

También te puede interesar:

-En tanga nude Alicia Machado presume al máximo su retaguardia mientras recibe un masaje

-Alicia Machado posa en topless, recostada boca abajo en el piso