Chiquis Rivera luce su enterizo de látex negro durante el “soundcheck” de los Premios de la Radio

Foto: Paul Morigi for Televisa Univision / Getty Images

Chiquis Rivera es una perfeccionista al preparar sus presentaciones, y ahora publicó en su cuenta de Instagram un video que la muestra poco antes de salir al escenario para el soundcheck de la entrega de los Premios de la Radio, bailando al ritmo de una canción de Carin León y usando un ajustado enterizo negro de látex.

La cantante está nominada a un premio en la categoría de Mejor Artista Femenina del Año; ella también compartió una imagen en la que aparece con Espinoza Paz, con quien hará un dueto en la gala que se llevará a cabo hoy 3 de noviembre.

Dentro de unas semanas Chiquis Rivera lanzará su nuevo sencillo, el cual es muy especial para ella porque es su primera canción de corte navideño. Ella se mostró en el estudio durante las sesiones de grabación y se veía muy emocionada: “Aquí estamos en el estudio, ya saben, mi estudio favorito. Y estoy grabando mi primera canción de Navidad, de ahí el atuendo rojo y festivo”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

